Am văzut cât de mult am putut din Campionatul Mondial al Cluburilor, ajuns în aceste zile în faza optimilor de finală. Am pierdut câteva din meciurile disputate la 4, ora României, dar şi unul şi jumătate din cele de seară, joia trecută, fiindcă eram în salăla concertul lui Tom Jones. Am scris pentru ziarul de sâmbătă un comentariu referitor la exploatarea chiar criminală a fotbaliştilor, iar ieri am citit şi un comunicat oficial al Sindicatului fotbaliştilor profesionişti, care spunea ce scrisesem şi eu, anume că FIFA şi UEFA se şterg la fund cu legislaţia muncii şi că sunt fotbalişti de la PSG care, dacă ajung în finala competiţiei, vor aduna 67 de meciuri într-un sezon!!! Şi care nu vor avea parte de cele minimum 21 de zile de concediu prevăzute în contractul de muncă, fiindcă noul sezon bate la uşă. Vinovatul principal este, spune Sindicatul, domnul Gianni Infantino, preşedintele FIFA din 2016 încoace, un tip lipsit de scrupule, care se dedăla abuzuri infinit mai golăneşti decât șpăgile pe care le-au primit Blatter şi Platini, care au făcut puşcărie: ăsta cică şi-ar fi cumpărat din banii FIFA până şi saltele acasă, ba şi aparate de gimnastică! Una peste alta, până va intra la pârnaie, Infantino a dat peste cap tot fotbalul lumii, chestii precum Cupa Naţiunilor ori Campionatul European desfăşurat în 13 ţări (!) fiind "invenţiile" sale. Deloc retoric, pun întrebarea: aşa-i că spaga din 13 ţări e mai mare decât de la una singură pentru a organiza un turneu final? Trecând peste toate astea: fotbaliştii ăştia de la CM al cluburilor, veniţi după campionate şi cupe infernale, aleargă ca demenţii, pe la 40 de grade, de zici că acuşica îşi vor da duhul. Nu şi-l dau, chiar dacă unii, caMessi, au 38 de ani! Pur şi simplu, te sperii. Dar înţelegi şi de ce fotbaliştii români nu vor putea niciodată ajunge la asemenea cluburi: la ei primează grijafaţă de propriile copite, nu devotamentul faţă de angajator! E groaznic de simplu. De fapt, doar groaznic.