Interpelare

„Lăsați presa tipărită să supraviețuiască!” este mesajul pe care vrea să îl transmită un parlamentar român atât colegilor săi, cât și membrilor Guvernului. Interpelarea sa, adresată în mod direct ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, va fi discutată miercuri, 18 iunie, în ședința Senatului. Inițiatorul mesajului este senatorul PNL Ovidiu Jitaru, din județul vecin Botoșani, care a argumentat inițiativa sa astfel: ”Începând cu acest an, sub pretextul eficientizării, Poșta Română a demarat o campanie fără precedent de majorare a comisioanelor de distribuire a abonamentelor puținelor publicații tipărite care încă mai există în România. Această măsură a generat o reacție în lanț cu efecte negative asupra pieței media din România: publicațiile tipărite au fost nevoite să majoreze prețul abonamentelor, numărul de abonați a scăzut semnificativ, în special în rândul vârstnicilor și al celor din mediul rural, unele publicații au renunțat complet la ediția tipărită (ex. Ziarul de Iași), iar veniturile Poștei Române, în loc să crească, au fost afectate de scăderea tirajelor.

Mai grav, decizia a fost impusă fără o consultare reală cu editorii, iar publicațiile care au refuzat noile condiții au fost amenințate cu excluderea de la distribuție.

România este deja țara europeană cu cei mai mulți analfabeți funcționali.

În acest context, presa tipărită joacă un rol esențial în procesul democratic și în combaterea dezinformării, în special în comunitățile unde internetul este inaccesibil sau slab utilizat.

Ținând cont că Poșta Română este o companie de stat în subordinea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și că îndeplinește un serviciu public de interes național, solicit următoarele clarificări:

- Cine a luat decizia majorării tarifelor de distribuție pentru publicațiile tipărite? A existat o analiză de impact economic și social? Au avut loc consultări cu editorii de presă?

- A fost informat Ministerul în prealabil despre această măsură?

- Ce acțiuni întreprindeți pentru a proteja distribuția presei scrise și accesul cetățenilor, în special al celor vulnerabili, la informație?

- Aveți în vedere intervenția Ministerului pentru suspendarea noilor politici tarifare, inițierea unei negocieri reale cu editorii?”

Inițiatorul interpelării a solicitat un răspuns în scris la problemele semnalate, acesta fiind de interes la nivel național.