Fotbalul a ajuns să fie stors ca bucata de brânză din basmul cu Greuceanu. Adică e de fapt piatră seacă, dar se stoarce discret brânza pe post de piatră. Ne-am trezit acum cu un Mondial al cluburilor de 32 de echipe, care se va desfășura din 4 în 4 ani! Vasăzică, anul de dinaintea Mondialului clasic, al echipelor naționale, a fost umplut. Celălalt an impar, de dinaintea Europeanului e ocupat mai timid, cu un Final Four al noii competiții Liga Națiunilor. Dar stai, asta am avut deja anul acesta, deci e loc de mai mult în 2027!

Și uite așa au ajuns fotbaliștii celor de la PSG să-și amâne vacanța deoarece clubul primește un purcoi de bani, cu condiția să-și priponească vedetele. Intensitatea e de meciuri estivale, chiar dacă Bayern a descălțat niște neozeelandezi: 10-0, vai steaua lor, dar dacă îi prind pe nemți la rugby... Fiind vorba de un campionat mondial, criteriile s-au făcut cu dedicație ca echipele lui Ronaldo și Messi să fie și ele prezente, doar-doar se vor mai întâlni vreodată, prilej de publicitate deșănțată, de creștere a cifrei de afaceri pentru casele de pariuri. Numai că, surpriză, banii pompați în super-mega-vedete nu sunt neapărat echivalenți cu performanța la nivel continental, astfel că portughezul lipsește, iar argentinianul... Ei bine, el beneficiază de statutul de ”gazdă”, Inter Miami fiind desemnată să reprezinte Statele. Se pare că nici Messi nu va face mulți purici în competiție, pe lângă meritul sportiv existând și riscul intervenției milițiilor lui Trump. Că și Messi tot imigrant e până la urmă, nu?! Până una-alta, în grupa lui primele două meciuri s-au terminat cu 0-0. Spectacol, nu glumă! Parcă mai mult suspans era pe vremuri, în Cupa Intertoto...

Altfel, în competiția europeană clasică a echipelor de tineret, România va fi juat azi-noapte ultimul meci, în compania țării gazdă (Slovacia), miza fiind doar una de orgoliu pentru ambele părți. Dar niciun punct se poate transforma în câte un punct, pentru a termina prieteni și a dezvolta relațiile bilaterale între cele două țări. Deși, având în vedere orientarea țării gazdă, mă cam îndoiesc.