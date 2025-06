Lansare THE Impact 2025 la Istanbul

Miercuri, 18 Iunie 2025 (14:18:48)

Clasamentul Times Higher Education (THE) – Impact Rankings, ediția 2025, poziționează Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) în primele 1.500 instituții de învățământ superior la nivel global. La nivel național, între cele 25 universități incluse în clasament, USV se situează pe poziția 4, în categoria 1001-1500, înregistrând același scor general ca alte importante instituții de învățământ superior din România.

Pentru realizarea clasamentului din acest an THE a evaluat 2.526 de universități din 130 de țări/regiuni, scopul fiind acela de a măsura succesul universităților din întreaga lume în ceea ce privește realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Națiunilor Unite. Universitatea Western Sydney din Australia conduce clasamentul pentru al patrulea an consecutiv, pe locul al doilea se situează și anul acesta Universitatea Manchester din Marea Britanie, iar Universitatea Kyungpook din Coreea de Sud ocupă locul al treilea.

Ediția 2025 a clasamentul Times Higher Education (THE) – Impact Rankings recunoaște și promovează universitățile care se remarcă printr-o dezvoltare durabilă la nivel global, prin rezultate notabile în îndeplinirea mai multor Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD). Aceste instituții demonstrează implicarea activă în soluționarea celor mai importante provocări ale lumii, precum protejarea mediului, incluziunea socială, creșterea economică și construirea de parteneriate durabile.

Prezența constantă a USV în acest prestigios clasament demonstrează că universitatea suceveană continuă să fie implicată în realizarea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă definite de ONU și contribuie vizibil la atingerea a 11 din totalul celor 17.

Analiza clasamentului de anul acesta arată faptul că, în domenii precum eliminarea foametei și viața pe uscat, USV este situată în segmentul 401-600 universități ale lumii, iar în ceea ce privește alte cinci domenii, combaterea sărăciei, reducerea inegalităților, promovarea păcii, justiției și instituțiilor puternice, muncă decentă și creștere economică, egalitatea de gen, USV se află în segmentul 601-800. În domenii precum industria, inovația și infrastructura, USV se situează în segmentul ce cuprinde primele 1.000 de universități ale lumii.

Cea mai bună clasare în ediția 2025 pentru USV, în segmentul 201-300, este pentru îndeplinirea obiectivului privind calitatea educației. Includerea USV în acest clasament reconfirmă recunoașterea internațională a impactului său asupra multiplelor dimensiuni ale dezvoltării durabile. Totodată, acest rezultat reflectă implementarea de politici instituționale orientate spre consolidarea rolului universității în promovarea transformărilor sustenabile.

Lansarea clasamentului Times Higher Education 2025 a avut loc în Turcia, în cadrul Congresului Global pentru Dezvoltare Durabilă, iar USV a fost reprezentată de prof. univ. dr. Ștefan Purici, prorector cu imaginea universității, relații internaționale și dezvoltare europeană. Evenimentul reunește în fiecare an lideri de opinie, factori de decizie și profesioniști din diverse domenii, din peste 90 de țări, contribuind la formarea de parteneriate noi și încurajarea unor acțiuni concrete pentru un viitor durabil.