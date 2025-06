Vineri

CJPC Suceava – Comisariatului Județean pentru protecția Consumatorilor – Suceava a decis sistarea activității firmei de modelling reclamată în repetate rânduri că înșală sucevenii care aspiră la o carieră de model.

O echipă de inspectori din cadrul instituției, coordonată de Cristian Boberschi, a trecut vineri pragul societății de pe esplanada din centrul Sucevei și a dispus închiderea acesteia, motivând că agenția nu a putut prezenta o serie de documente solicitate, obligatorii funcționării în condiții legale.

„Am dispus măsura opririi temporare de prestări servicii conform art. 58, am sigilat spațiul prin care își desfășoară activitatea operatorul economic. Ei trebuie să remedieze toate aspectele stipulate în procesul verbal.

Cu siguranță vor contesta procesul verbal, se vor îndrepta către instanțele de judecată.

Trebuie să protejăm consumatorul, am venit în preîntâmpinarea prejudicierii și altor consumatori. Până în prezent au sosit trei plângeri la CJPC cu privire la acest agent economic. Am fost amenințați, am fost amenințat personal, dar ne asumăm să protejăm cetățenii”, a declarat Boberschi la fața locului.

Firma de modelling funcționează în centrul Sucevei de circa două luni de zile, perioadă în care au curs reclamațiile din partea sucevenilor care plăteau diferite sume, ajungând chiar și la 4.000 de lei, pentru a începe o carieră în modelling.

Trecătorii erau abordați pe esplanadă, fiind invitați la o scurtă discuție despre o posibilă carieră în industrie. Într-o primă fază plăteau o taxă pentru un portofoliu de poze, după care le erau percepute și alte costuri.

Neprimind vreo garanție, oamenii s-au simțit țepuiți și au semnalat instituțiilor și în spațiul online practicile suspicioase ale agenției.