Investiții

Președintele Organizației Județene Suceava a USR, primarul orașului Milișăuți Vasile Cărare, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că unul dintre principalele obiective pe care acest partid le va avea la guvernare va fi absorbția fondurilor europene. Vasile Cărare a subliniat faptul că Planul Național de redresare și reziliență, prin care România primește fonduri europene importante, se datorează în special USR-ului. Cărare a atras atenția însă că din nefericire România a pierdut sau riscă să piardă sume importante din fondurile europene pe care le-a avut la dispoziție. „Sunt spitale finanțate care nu trec de niște faze incipiente, banale, să zic așa. Sunt foarte multe proiecte mari blocate, adică avem miliarde de euro care n-au intrat în țară, iar deblocarea lor sau găsirea de soluții pentru ca aceste proiecte să continue și finanțările să vină mai departe trebuie să fie o prioritate pentru că aceste investiții nu pot aduce decât dezvoltare, iar economia se pune în mișcare”, a afirmat liderul USR Suceava.

El a ținut să sublinieze un aspect pozitiv și anume că după ce Nicușor Dan a devenit președinte al României, Comisia Europeană a luat în calcul prelungirea termenului până l care vor fi disponibile fondurile europene prin PNRR.

„Uniunea Europeană dă semne și arată că vrea să ne ajute prin această prelungire a PNRR. Iar absorbția de fonduri europene va crea creștere economică. Din păcate însă această absorbție e momentan blocată și se știe că de la Revoluție încoace am avut la dispoziție sute de miliarde de euro la dispoziție, iar noi ca țară dacă am cheltuit 20%”, a spus Vasile Cărare. El a dat ca exemplu Polonia, țară care are o absorbție de 120% a fondurilor europene. „Polonia a depus mult peste ce li s-a propus inițial și li s-a dat mai mult pentru că au fost alte țări, ca România, care nu au fost în stare să iau bani și ei au fost redistribuiți. Lucrul ăsta nu trebuie să mai întâmple și USR la guvernare asta va face, să crească absorbția de fonduri care stagnează la noi și stagnează în detrimentul nostru și al cetățenilor”, a încheiat Vasile Cărare.