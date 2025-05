În mijlocul cititorilor

Mircea Cărtărescu este cel mai cunoscut scriitor român contemporan, autorul unor cărți de o mare frumusețe literară cum ar fi „Levantul” sau „Nostalgia”, „Orbitor”, „Solenoid” sau „Melancolia”. Opera scriitorului este tradusă astăzi în foarte multe limbi și distinsul autor este câștigător a zeci de premii literare. Între cele mai recente distincții din vastul său palmares amintim Premiul cărţii pentru înţelegere europeană al oraşului Leipzig (2015), Premiul Leteo, Spania (2017), Premio Formentor de las Letras (2018), Prix Transfuge, Paris, 2019, Premiul FIL pentru Literatură în Limbi Romanice, Guadalajara, 2022, Los Angeles Times Book Prize for Fiction, 2023 sau The International Dublin Literary Award, 2024. Anul acesta, Mircea Cărtărescu este nominalizat cu „Solenoid” la prestigiosul International Booker Prize din Marea Britanie.

Romanul „Theodoros” va fi lansat vineri, 6 iunie, cu începere de la ora 16.00, în amfiteatrul Aula Magna din Corpul A al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în prezența autorului Mircea Cărtărescu. Volumul este tradus deja în cinci limbi (italiană, franceză, bulgară, germană și spaniolă), având cronici elogioase și nominalizări la premii literare. Una dintre cele mai renumite publicații germane, Die Zeit, numește romanul „o scriitură unică la nivel mondial.”, iar Realdo Tocaks remarca: „Dacă în Orbitor Mircea Cărtărescu te uimește cu geniul său, dacă în Solenoid te simți copleșit de construcția narativă imensă, Theodoros te strămută într-o lume fantastică, în care scriitorul mobilizează, într-o limbă română aproape pierdută și acum recuperată, eroi, motive, legende și mituri ce glisează de la obscuritate cvasi-absolută la notorietate planetară.”

Vorbind despre creația sa, Mircea Cărtărescu spunea: „N-am scris niciodată literatură ca să public cărți, ci ca să trăiesc în ele. Fiecare carte a fost pentru mine o lume nouă și specială, o experiență nouă ca o nouă îndrăgostire sau ca o nouă călătorie (da, uneori și ca o nouă boală). Am trăit, scriind Theodoros, povești de dragoste, povești eroice, povești atroce, povești reale și fantastice, voluptuoase și crude, petrecute în spații geografice și epoci istorice diferite, pe care m-am amuzat să le reconstitui cu acribie, dar și cu un zâmbet ironic. M-am afundat pe cărările ce se bifurcă ale Bibliei, ale cărții sfinte etiopiene Kebra Nagast și ale Alixăndriei noastre, găsind în toate o expresivitate uimitoare și fără sfârșit. În mijlocul pandemiei, al războaielor, al depresiilor și decepțiilor zilei de azi, am avut nevoie să trăiesc o vreme în tăcerea de capelă zugrăvită cu sineală și chinovar a unei lumi care se-ntoarce mereu, ca floarea-soarelui, către singurul lucru pe care-l prețuiesc cu adevărat, frumusețea.”.

Iubitorii de carte sunt așteptați vineri, 6 iunie, începând cu ora 16.00, în Aula Magna a universității sucevene, unde intrarea va fi liberă în limita locurilor disponibile.