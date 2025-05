Eveniment

Chiar dacă Salonul Internațional de Carte „Alma Mater Librorum” și-a închis porțile, ecourile evenimentelor găzduite în cadrul său sunt și astăzi prezente în cadrul comunității iubitorilor de carte. Unele lucrări lansate în cadrul salonului au atras atenția în mod diferit și constituie repere în privința îndrumării profesionale.

O astfel de realizare o constituie lucrarea „Discursul radiofonic între normă, imaginar și simbol”, apărută sub semnătura Iuliei Sîrghi Covalciuc. Lansarea a beneficiat de atmosfera primitoare a sălii de lectură „Emanuel Diaconescu”, sală în care autoarea lucrării și-a petrecut anii de studiu ca studentă, masterandă și apoi doctorandă a Universității „Ștefan cel Mare”, și de prezentarea lectorului univ. dr. Arthur Suciu.

Un studiu de cercetare asupra profilului și impactului radioului contemporan

Iulia Sîrghi Covaliuc a deprins bazele muncii în radio la Viva FM, sub aripa ocrotitoare a Monicăi Prisăcaru, managerul postului, de la care a învățat de ce trebuie să fii autentic și responsabil în munca de documentare și prezentare radio. A urmat Radio USV, un proiect de suflet coordonat de autoare, inițiat de fostul rector prof.univ.dr. Adrian Graur și care a constituit în timp o pepinieră jurnalistică pentru universitatea suceveană.

Vorbind despre lucrarea prezentată publicului, Iulia Sîrghi Covalciuc a spus: ”Ca practician al radioului am simțit că pot să aduc lucruri noi în atenția cercetătorilor, doctoranzilor, studenților, jurnaliștilor și m-am gândit să aprofundez comunicarea radiofonică, discursul mediatic. Am reușit să fac acest lucru pe un corpus format din mai multe radiouri pe care le-am studiat – RFI, Radio România Actualități, Rock FM, Viva FM, Radio Top, Radio USV. Tema cărții mele înglobează patru elemente distincte: Discursul radiofonic, Norma, Simbolul și Imaginarul lingvistic. Am avut în vedere Norma lingvistică pentru că, studiind aceste discursuri radio, mi-am dat seama că radioul chiar respectă norma aceasta literară. Când am vorbit de simboluri m-am referit la cele sonore, de la jingles de știri la cele de prezentare a unor emisiuni sau pur și simplu de identitate, apartenență sau publicitare. Vorbind despre Imaginarul Lingvistic, acesta se referă la totalitatea gândurilor, a imaginației noastre atunci când ascultăm un realizator de programe, la tot ce ne proiectăm în minte atunci când auzim un vorbitor. Vă invit astfel să lecturați cartea și să aflați mult mai multe detalii din ea.”

O carte despre un radio modern, în permanentă mișcare, care își propune să-ți rețină atenția, să te capteze prin vocea umană care portretizează vorbitorul. Un radio adaptat publicului de azi, care vrea blockcast-uri, podcast-uri, un radio care încearcă să țină pasul cu digitalizarea, cu folosirea AI și cu tot ce se întâmplă în sfera online, păstrând un playlist muzical care personalizează frecvența preferată.

Organizatoarea salonului de carte, prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, i-a oferit Iuliei Sîrghi Covalciuc o diplomă de participare la „Alma Mater Librorum”, cu felicitări și urări de păstrare a prospețimii discursive, o diplomă de participare primind și managerul Viva FM Monica Prisăcaru, pentru contribuția la formarea oamenilor de radio în Suceava.