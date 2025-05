Vicovu de Jos

Centrul Cultural „Sofia Vicoveanca” din Vicovu de Jos a găzduit recent ultimul spectacol al Caravanei „10 pentru folclor” 2025, spectacol aniversar, la 10 ani de la înființarea proiectului.

În perioada 23-25 mai, caravana a oprit și în localitățile Berchișești, Dumbrăveni, Vadu Moldovei și Cornu Luncii. În spectacole au evoluat 150 de artiști, din 10 județe ale țării și din Basarabia.

Cele cinci spectacole au marcat trei evenimente deosebite: sărbătorirea a 30 de ani de activitate artistică (la nivel profesionist) a directorului Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” Suceava, îndrăgitul interpret de muzică populară Sorin Filip, împlinirea a 20 de ani de activitate a Coralei Ortodoxe Bărbătești „Armonia” din Constanța și 10 ani de activitate a proiectului „10 pentru folclor”.

• Aprecieri

Centrul de Cultură, Artă și Tradiție din Berchișești a găzduit prima întâlnire- spectacol, vineri, 23 mai, sala fiind arhiplină cu spectatori dornici să se întâlnească cu artiștii veniți din toate colțurile țării: Suceava, Iași, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Cluj, Sălaj, Hunedoara, Timișoara, Constanța, dar și din raionul Fălești (Republica Moldova).

Caravana folclorului a fost întâmpinată de primarul Violeta Zenovia Țăran și o sală arhiplină de spectatori. La finalul spectacolului, edilul l-a felicitat pe directorul Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”, interpretul de muzică populară Sorin Filip, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de activitate artistică, și pe părintele Arhidiacon Ion Iulian Dumitru, dirijorul Coralei Ortodoxe Bărbătești „Armonia” din Constanța, la împlinirea a 20 de ani de activitate a prestigioasei corale. Primărița a pregătit pentru fiecare dintre cei doi sărbătoriți câte un tablou.

Mihaelei Zâna Bârsan, inițiatoarea proiectului, i-a oferit primăriței un buchet de flori, iar Violeta Zenovia Țăran a transmis un mesaj emoționant: „Această ediție nu a fost doar un prilej de sărbătoare, ci și un prilej excelent de reafirmare a angajamentului nostru față de educația culturală a noilor generații. Proiectul <10 pentru folclor> nu este doar un spectacol artistic de înaltă ținută, ci și o platformă de educație culturală, model de bună practică pentru întreaga țară. Suntem mândri că ne-am alăturat acestui demers încă de la prima ediție și onorați să găzduim spectacolul aniversar de 10 ani. Ne dorim să ne revedem și la 20 de ani de <10 pentru folclor>”. Primărița Violeta Zenovia Țăran a fost felicitată cu prilejul aniversării a 25 de ani de când a depus jurământul de primar, iar artiștii și întreaga sală i-au cântat „La mulți ani!”.

• Artiști maramureșeni, pe scena de la Dumbrăveni

Cea de-a doua întâlnire spectacol a avut loc sâmbătă, 24 mai, la Centrul Cultural Academician „Eugen Simion” din Dumbrăveni. Pentru prima dată în cadrul caravanei, a participat și interpreta de muzică pop Dya (născută la Iași, dar care a devenit bucovineancă prin căsătorie), finalistă la concursul Eurovision România în 2019, care a cântat în premieră două piese din repertoriul ciocăneșteanului Pamfil Roată, alături de orchestra Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” din municipiul Suceava.

Caravana folclorului la Dumbrăveni a fost întâmpinată de viceprimarul Adina Rotaru, care a afirmat: „Suntem onorați să găzduim acest eveniment deosebit, să avem atâția artiști valoroși din întreaga țară și să fim părtași la un proiect de o asemenea amploare. Împreună promovăm folclorul neamului nostru și ducem pe mai departe aceste tradiții deosebite”.

Sâmbătă seară, de la ora 18:00, caravana folclorului a poposit la Căminul Cultural Ciumulești din comuna Vadu Moldovei, care a fost arhiplin. Pe tot parcursul întâlnirii-spectacol, publicul a cântat și a aplaudat cei peste 100 de artiști veniți din toate colțurile țării. Un moment emoționant a fost prezența coconilor din Călineștii Țării Maramureșului, când coconașul David, de doar 6 ani, a uimit întreaga sală luând două cocoane mai mari la joc și le-a învârtit ca un profesionist. În semn de mulțumire pentru primirea călduroasă și organizarea impecabilă din partea autorităților locale, viceprimarul comunei Călinești din Maramureș, Voichița Costin, l-a invitat pe scenă pe primarul comunei Vadu Moldovei, Bogdan Amariei, și i-a dăruit o sticlă de horincă și o trăistuță tradițională din Maramureș: „A fost atât de frumos încât nici nu realizăm când au trecut cele trei ore de spectacol. A fost o înălțare a sufletelor noastre și o încântare deosebită să îi urmărim pe fiecare în parte. Vă mulțumim pentru că ne-ați selectat să facem parte din acest proiect minunat și vă asigurăm că vom rămâne ambasadorii promovării opționalului de folclor și a tradițiilor populare în rândul generațiilor următoare pe mai departe”, a transmis primarul comunei Vadu Moldovei, Bogdan Amariei.

• Gheorghe Șoldan: „Mă bucur că strângeți comunitățile împreună (...) Nimic nu este mai important decât prietenia și omenia dintre noi”

Duminică, 25 mai, întâlnirea-spectacol programată la Brăiești a debutat cu rugăciunea „Tatăl Nostru” cântată magistral de membrii Coralei Ortodoxe „Armonia” din Constanța și de preoții din comuna Cornu Luncii, care în dimineața aceleiași zile au slujit împreună la Biserica „Sf. Dimitrie” din Cornu Luncii.

Pe scenă a urcat apoi un grup de elevi de la Școala Gimnazială „Ion Lovinescu” din Rădășeni, coordonați de profesorul și interpretul de muzică populară Gabriel Treteag, care a emoționat întreaga sală cu interpretarea cântecului „Sunt român!”. La eveniment a participat și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, în calitate de coorganizator al proiectului „10 pentru folclor”, care a transmis: „Mulțumesc inițiatoarei proiectului <10 pentru folclor>, Mihaela Bârsan, pentru că ne-a invitat să devenim coorganizatori în acest proiect frumos și generos dedicat copiilor. Mă bucur că strângeți comunitățile împreună, pentru că avem mare nevoie și de astfel de momente. A fost un an și jumătate extrem de complicat, greu: campanii electorale, alegeri peste alegeri și am ajuns să ne certăm între noi foarte mult. Cu siguranță, astfel de evenimente ne aduc mai aproape unii de ceilalți și ne fac să înțelegem că lucrurile în viață sunt trecătoare. Nimic nu este mai important decât prietenia și omenia dintre noi”.

Primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, a adăugat: „Prin artiștii din comună care au participat de-a lungul celor 10 ani la <10 pentru folclor> suntem un fel de ctitori ai caravanei folclorului. În comuna noastră avem 22 de tineri talentați, premiați peste tot în țară, o fanfară extraordinară și un ansamblu folcloric foarte autentic, <Megieșii>, care ne fac cinste oriunde ne reprezintă. Suntem bucuroși să fim parte a acestei povești minunate pentru neamul românesc - <10 pentru folclor>”.

Nu în ultimul rând, prof. Loredana Ceică, inspector școlar pentru arte IȘJ Suceava, i-a mulțumit primarului Gheorghe Fron pentru că „ne-a fost alături la toate întâlnirile-spectacol din acești 10 ani și a pus umărul la multiplicarea mesajului nostru. Proiectul nostru se adresează în primul rând copiilor din județul Suceava. Dar nu numai, fiindcă am poposit și în Maramureș, Botoșani și nu intenționăm să ne oprim aici”.

• „Bine ați venit acasă la Sofia Vicoveanca”

Cel de-al 100-lea spectacol al caravanei ”10 pentru folclor” a avut loc la Centrul Cultural „Sofia Vicoveanca” din Vicovu de Jos, într-un cadru de poveste pregătit de către administrația locală și reprezentanții Școlii Gimnaziale „Ioan Vicoveanu” din Vicovu de Jos. „Noi, la școală, avem deja un opțional de folclor, intitulat chiar <10 pentru folclor>, din 2023, imediat ce ne-ați invitat să participăm la spectacolul patriotic dedicat celor 100 de ani ai Colegiului Național Militar <Ștefan cel Mare>. Avem aici, acasă, toate condițiile și tot sprijinul autorităților locale pentru a promova pe mai departe folclorul și tradițiile noastre și vă asigurăm că nu ne vom opri aici”, a spus prof. Pompilia Țugui, directorul Școlii "Ioan Vicoveanu" Vicovu de Jos.

Rând pe rând, fiecare dintre artiști a oferit publicului momente pline de emoție, pentru care au fost toți răsplătiți cu aplauze prelungite. La un moment dat, directorul Ansamblului Artistic Profesionist „Drăgan Muntean” din Deva, interpretul de muzică populară Ovidiu Olari, a făcut publicul să lăcrimeze atunci când a interpretat o doină sensibilă, dedicată mamelor.

Vasile Țugui, primarul comunei Vicovu de Jos, a înmânat trei trofee de excelență: interpretului de muzică populară Sorin Filip, la împlinirea a 30 de activitate, Coralei Ortodoxe Bărbătești „Armonia”, la împlinirea a 20 de ani de activitate, și inițiatoarei proiectului ”10 pentru folclor”, Mihaela Zâna Bârsan, la împlinirea de 10 ani de activitate a caravanei folclorului. Mihaela Zâna Bârsan a primit recent și o Diplomă de Excelență la Centrul Muzeal Cazinoul Băilor Vatra Dornei, în cadrul Galei Regionale Nord-Est „România ești tu”, pentru dedicare și implicare în promovarea valorilor culturii tradiționale românești.

„De aici, de la Vicovu de Jos, acum mulți ani în urmă, o tânără fată (așa cum o să vedeți mulți tineri pe această scenă) reușea o performanță extraordinară la acea vreme și devenea solista Ansamblului Artistic Profesionist <Ciprian Porumbescu> din Suceava. A urmat o carieră extraordinară și a devenit simbolul absolut al bucovinenilor de pretutindeni: Sofia Vicoveanca. Ne-a luat numele și cu mândrie a spus tuturor de unde vine. A făcut din numele vicovenilor un renume. În semn de prețuire, Centrul Cultural în care suntem îi poartă numele. Bine ați venit acasă la Sofia Vicoveanca. Bun venit întregii caravane și vă mulțumesc în numele întregii comunități pentru că ați ales să organizați aici finala. Promovarea folclorului în rândul tinerilor în această perioadă este de o importanță deosebită, pentru a promova și păstra identitatea noastră. Și atunci când acest proiect se adresează școlii și se realizează cu implicarea acesteia, cred eu că va dăinui în timp”, a spus Vasile Țugui.

• Mulțumiri!

„Sunt foarte fericită pentru că îmi văd un mare vis împlinit: mi-am imaginat, în detaliu, fiecare aspect al celor 10 spectacole din acest an, dar în final a fost și mai frumos. Acest lucru îl datorez artiștilor, oficialităților județene, locale, echipei tehnice, sponsorilor, dar și dumneavoastră, publicului iubitor de folclor, pentru că iubiți atât de mult proiectul <10 pentru folclor> și ne sunteți mereu aproape în activitățile noastre. Mulțumesc Consiliului Județean Suceava, domnului președinte Gheorghe Șoldan, domnului vicepreședinte CJ prof. Nicolae Robu, managerului Centrului Cultural Bucovina, inimosul părinte Cătălin Axinte, directorului Școlii Populare de Artă <Ion Irimescu>, domnul Ion Băițan, și nu în cele din urmă directorului Ansamblului Artistic <Ciprian Porumbescu>, domnul Sorin Filip, alături de care am depășit toate problemele ivite pe parcurs, el gestionând cu profesionalism și responsabilitate maximă totul. Să rămânem fără dirijorul Mihai Cotos din cauza unor probleme medicale la ultimele cinci spectacole a fost provocarea cea mai mare, dar artiștii experimentați și valoroși ai instituției culturale au demonstrat că sunt o echipă extraordinară de profesioniști, indiferent de circumstanțe. Le mulțumesc tuturor pentru implicare și pentru dăruirea de care au dat dovadă. Fără să fiu subiectivă, a fost cea mai reușită ediție de până acum, și asta se datorează tuturor celor implicați. Din inimă, vă mulțumesc!”, a transmis Mihaela Bârsan.

Organizatori, parteneri, sponsori

Proiectul „10 pentru folclor” a fost organizat de Asociația „10 pentru folclor” și Consiliul Județean Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus și toate primăriile din județ în care au avut loc spectacolele. Sponsorii ediției din acest an au fost: firma de transport internațional Araisa Group, SC Ritmic COM Ilișești, carmangeriile Killer, Restaurant Casa Negru din Suceava, Brutăriile Ambianța, SC Matteo Rustic Construct SRL, Direcția Silvică Suceava, Salonul de înfrumusețare Gold Beauty by Angi Nașcu, SC Timgroup SRL și Fly Music Bosanci.