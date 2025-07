Vineri, 18 Iulie 2025 (13:29:27)

Drumul spre performanță presupune alegeri curajoase, muncă multă și preocupare pentru cunoaștere.

Iulia Popa, șefa de promoție din acest an a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Suceava, le-a bifat pe toate.

A făcut zilnic naveta din Rădăuți pentru a studia acolo unde și-a dorit să performeze și a încheiat liceul cu media 10 curat, cu o listă lungă de premii la matematică și o admitere garantată la Facultatea de Matematică a Universității din București.

Iulia a absolvit specializarea matematică – informatică, cu 10 pe linie la toate disciplinele, iar examenul de bacalaureat a încununat rezultatele sale, fiind notată cu media 9,88.

„În acești patru ani, am învățat la toate materiile, nu am tratat niciuna ca și cum ar fi mai puțin importantă. Am avut avantajul că la materiile de la profil – matematică, informatică, fizică – mă pricepeam și am învățat cu ușurință, din plăcere.

Nu am vânat notele de 10, nu în mod exagerat, dar am învățat dorindu-mi cele mai bune rezultate”.

Naveta de la Rădăuți, timp de patru ani

Iulia este din Rădăuți, iar timp de patru ani a făcut naveta în fiecare zi.

„Și Colegiul <Eudoxiu Hurmuzachi> Rădăuți e un liceu foarte bun, dar eu am vrut să fac performanță în matematică și am știut că liceul <Ștefan cel Mare> este locul ideal”.

Și nu s-a înșelat. În toți cei patru ani de liceu s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei de matematică, cu cel mai bun rezultat în clasa a X-a, când a obținut mențiune din partea Ministerului Educației. De asemenea, în ultimii doi ani de liceu a fost recompensată cu medalie de bronz din partea Societății Științifice de Matematică.

Datorită rezultatelor sale remarcabile, Iulia este admisă la Facultatea de Matematică a Universității din București, unde va fi studentă din toamnă.

„Nu mi-aș fi putut imagina o dirigintă mai potrivită pentru mine”

Trăgând linie după cei patru ani, Iulia a concluzionat: „A fost o perioadă frumoasă. M-am înțeles foarte bine cu profesorii, îmi făcea plăcere să lucrez cu ei. De asemenea, cu colegii am legat niște prietenii care mă aștept să continue.

Iulia a amintit și de diriginta clasei sale, prof. Raluca Costineanu, despre care are numai cuvinte de laudă.

„Pot spune ca nu mi-aș fi putut imagina o dirigintă mai potrivită pentru mine. Ei îi mulțumesc pentru toate sfaturile primite, toate problemele rezolvate și pentru toata informatica pe care o știu. Doamna diriginta este și va rămâne un model pentru mine, atât datorită calităților ei ca profesoara, cât și datorita felului ei de a fi”.

Iulia a mai amintit de prof. de română Simona Sofroni, de directorul Dan Popescu, de prof. de matematică Cristian Amorăriței, dascăli de la care a învățat „atât lecțiile din manuale, cât și lecții de viață”.