Vineri, 11 Iulie 2025 (14:56:08)

Suceveanca Teresa Ioana Pînzariu a absolvit masterul în Relații Internaționale de la Universitatea București cu onorantul statut de șefă de promoție. Teresa a urmat studiile liceale la Colegiul Național „Petru Rareș" din Suceava, după care în anul 2020 a fost admisă la Facultatea de Științe Politice a Universității din București (FSPUB), specializarea Studii de securitate. După licență și-a continuat studiile universitare cu un master la Relații Internaționale, la aceeași facultate.

Tânăra este mândră că a reușit performanța de a fi șefă de promoție și își amintește cât de dificil a fost în perioada studiilor de licență, din care 2 ani, din cauza pandemiei de Covid-19, „am fost nevoiți să îi facem online, iar în ultimul an, am revenit la mult așteptatul moment de a participa fizic la ore”.

„Mă mândresc ca sunt din Suceava și sper ca îmi reprezint orașul cu mândrie, într-un mediu pe cât de solicitant de rezistat, pe atât de frumos și satisfăcător. Mi-am lăudat tot timpul liceul pe care l-am absolvit în 2020, Colegiul Național <Petru Rareș> din Suceava, unde am trăit cei mai frumoși ani ai adolescenței mele. Chiar dacă finalul nu a fost cel pe care cu toții ni l-am dorit - am fost generația care a avut cursul festiv în fața unui ecran, acel moment consider ca ne-a dat puterea și tăria ca fiecare dintre noi să putem pleca la drum în formarea noastră și în viața”, a mărturisit Teresa.

Ea a mai spus că îi este foarte dor de momentele din liceu, de colegi, de profesori și că a știut tot timpul că a făcut parte „dintr-o generație deosebită ce va face tot posibilul să schimbe lumea în bine”.