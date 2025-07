Absolvenți de top

Dintre cei peste 4.000 de absolvenți ai liceelor sucevene, doar câțiva se pot mândri cu statutul de șef de promoție.

Sunt tineri cu un bilanț excelent, ambițioși și muncitori.

Monitorul de Suceava a discutat cu câțiva dintre ei, pentru a le afla planurile, aspirațiile, în ce domenii și în care centre universitare vor să-și continue studiile.

În zilele următoare vă prezentăm povestea fiecăruia.

Colegi de clasă, vecini la catalog

Ioana Tofan și Sabin Vașcovici sunt liderii promoției 2025 de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, cei doi absolvind cei patru ani de liceu cu media 9,98.

Vecini de catalog la clasa de matematică-informatică, bilingv engleză, Ioana și Sabin au un bilanț excelent.

Au participat la olimpiade, au dezvoltat proiecte științifice premiate în Europa, au călătorit în China, Franța, Anglia sau Olanda, cultivându-și pasiunea pentru științele exacte. Acum, pașii îi poartă pe amândoi spre București, spre Politehnică, fiecare cu propriul vis.

Ioana este admisă la Inginerie Medicală, la Politehnica București

„Nu a fost complicat să ajung la această medie, poate necesită multă determinare. Nu am vânat note, nu am învățat pentru note, poate doar în ultimul an, când mi-am dat seama că într-adevăr e posibil să termin cu medie foarte mare”, mărturisește Ioana Tofan.

Tânăra se va îndrepta către Facultatea de Inginerie Medicală, de la Politehnica București, unde este deja admisă datorită rezultatelor de la Olimpiada Națională de Creativitate Științifică. La olimpiadă a participat cu proiectul de cercetare „Stimularea germinării semințelor vechi utilizând apă plasmatică”, la care a lucrat și pe care l-a dezvoltat pe parcursul celor patru ani de liceu.

Proiectul a fost evidențiat în cadrul mai multor evenimente și competiții - Salonul de inventică ITE din Londra, Eucys 2023 Bruxelles, Concursul Naţional „Proiecte de mediu” etc.

„E un proiect care îmbină multe materii - fizică, biologie, chimie, iar Ingineria medicală e un domeniu care îmbină cam aceleași discipline.

Am lucrat patru ani la el, am muncit mult până să-l aducem în forma în care este acum. Vrem să-l dezvoltăm în continuare”, a subliniat Ioana.

Admis cu 10 în urmă cu 4 ani

„Nu mi s-a părut un efort fenomenal să obțin această medie, am îmbinat utilul cu plăcutul, matematica, fizica mi-au plăcut și am învățat cu ușurință la aceste discipline, la cele exacte, iar la restul materiilor lucrurile au venit de la sine”, spune Sabin Vașcovici, al doilea șef de promoție de la ”Petru”, absolvent admis cu 10 curat în urmă cu patru ani.

Adolescentul se va îndrepta tot către Politehnica București, la o facultate din domeniul tehnic.

Membru în cluburile de inventică, preocupat de inovație, Sabin a dezvoltat, alături de alți colegi, „Light Guardian”, un proiect care include studiul diferitelor posibilități de control al intensității luminii solare în amfiteatrul colegiului. A prezentat proiectul la EU Contest for Young Scientists – EUCYS Olanda, la Olimpiada de creativitate Științifică etc.

De asemenea, a făcut parte din delegația care a participat în China la o tabără internațională de știință și tehnologie, în 2023, unde a obținut un premiu, și a participat la un proiect Erasmus, în Franța, timp de o săptămână.