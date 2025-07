Vineri, 4 Iulie 2025 (20:50:35)

Cunoscuta pepenărie de la Piața Mică din Suceava, unde de 17 ani Mihăiță Todircă vinde pepeni „cu probă”, s-a redeschis vineri. De data aceasta, Mihăiță – sau Mișu, cum îi spun mulți dintre clienții fideli – a amenajat un foișor acoperit cu stuf și ornat cu ghirlande luminoase, în care pepenii stau cuminți, așteptându-și cumpărătorii.

O altă noutate a acestui sezon este că plata se poate face și cu cardul. La fel ca în anii precedenți, la Mișu pepenii se probează pe loc sau acasă. În cazul în care cumpărătorul nu-i mulțumit de gust, marfa se schimbă fără nici o problemă.

Primii pepeni cu care se deschide pepenăria sunt cei de la Dăbuleni. Urmează pepenii de la Gheorghe Doja, de la Însurăței și de la Mihai Bravu, de la fermieri de la care Mișu cumpără an de an.

Mihăiță Todircă are 33 de ani și vinde pepeni de la 16 ani. Spune că provine dintr-o familie modestă de suceveni din Obcini, cu 7 copii. Muncește din greu, dar cu plăcere, împreună cu soția lui, Lavinia. Povestește că într-un sezon încarcă și descarcă aproximativ 100 de tone de pepeni. Amabilitatea permanentă cu care își tratează clienții, marfa de calitate și spiritul neconflictual fac ca la foișorul cu pepeni cumpărătorii să vină cu încredere an de an.

„Pentru mine acesta este cel mai important sezon. Îmi plac pepenii, îi simt, nu pot să explic cum, dar foarte rar se întâmplă să mă înșel asupra calității lor”, afirmă Mișu.

O doamnă cu doi copii vrea să cumpere un pepene. Din vraful de pepeni Mihăiță ridică unul, îl învârte, îl ascultă și îi face proba dându-le celor doi copii să guste. Încântarea lor e semnalul că pepenele merită luat acasă.