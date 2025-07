Vineri, 4 Iulie 2025 (11:15:26)

Filiala Suceava a Crucii Roșii a marcat vineri aniversarea a 149 de ani de la înființare, prin instalarea unui defibrilator într-un spațiu public din centrul municipiului Suceava, în spațiul de la suprafață a parcării P1 de pe esplanadă.

Este vorba despre proiectul „P.A.S. – Pregătește-te, Ajută, Salvează!”, implementat cu sprijinul unei finanțări asigurate din fondurile colectate de Crucea Roșie Română din taxa de timbru (1%) și puse la dispoziția filialelor, după cum a arătat directorul filialei Suceava a Crucii Roșii, Cornel Dediu.

Voluntarii de la Crucea Roșie au făcut și o demonstrație practică despre folosirea defibrilatorului și aplicarea manevrelor de resuscitare.

Cornel Dediu a declarat că filiala din Suceava a societății a participat la acest proiect, în valoare 94.300 de lei, cu o cofinanțare de 15%. Proiectul are trei componente: pregătirea a 15 voluntari ai filialei ca instructori, în vederea predării primului ajutor premedical; organizarea de cursuri de prim-ajutor în școli din județul Suceava pentru 45 cadre didactice și pentru 675 elevi, cu precădere în zone izolate și vulnerabile; instalarea unui defibrilator semiautomat pe esplanada Casei Culturii din municipiul reședință de județ, la intrarea în parcarea subterană. Perioada de implementare este iulie – decembrie 2025.

Cornel Dediu a precizat că montarea defibrilatorului a fost posibilă cu acordul Primăriei și Consiliului Local Suceava și cu sprijinul financiar al Darex Auto Suceava.

Directorul filialei din Suceava a Crucii Roșii a evidențiat că cei 149 de ani de existență a societății „sunt o dovadă a faptului că implicarea și solidaritatea noastră au creat o organizație puternică, care își desfășoară activitatea de aproape un secol și jumătate în beneficiul celor aflați în nevoie, fie că vorbim despre dezastre naturale, conflicte armate, pandemie sau persoane defavorizate. Sloganul sub care Crucea Roșie Română își desfășoară activitatea în această perioadă este <FacemBine. Din1876>”.

Acesta a menționat, de asemenea, organizarea cursurilor de prim-ajutor de către Crucea Roșie Română, implicit a filialelor, precum și obținerea recunoașterii internaționale, la începutul acestui an, din partea GFARC (Global First Aid Reference Center) și IFAA (International First Aid Attestation) privind derularea cursurilor de prim-ajutor. Astfel, Crucea Roșie Suceava, prin trainerii și instructorii care au fost pregătiți în cadrul proiectului GFARC, sunt abilitați să predea cursuri de prim-ajutor premedical, iar Crucea Roșie Suceava este autorizată să elibereze certificate de prim-ajutor recunoscute la nivel mondial.