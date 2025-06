Luni, 30 Iunie 2025 (13:48:19)

Consiliera locală PNL Anca Mihaela Gâtlan a declarat, luni, în ședința deliberativului municipiului Suceava, că speră ca la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” „să nu mai confunde arta contemporană cu activismul LGBTQ (lesbiene, homosexuali, bisexuali, transgender și queer - identități de gen și orientări sexuale care nu se încadrează în normele tradiționale), „indiferent de presiunile externe”.

Consiliera, care este membră în consiliul de administrație al teatrului, a afirmat că nu-și permite să intervină „în strategia artistică”, dar solicită ca în alegerea repertoriului și la punerile în scenă a pieselor de teatru să se țină cont de faptul că „Suceava este leagănul credinței”, că sucevenii iubesc teatrul și conducerea ar trebui să țină cont de ceea ce doresc oamenii să li se ofere.

”Personal, a fost un lucru care m-a revoltat de-a lungul timpului. Dar nu numai pe mine, ci și pe mulți dintre suceveni, care, după ce am fost votată membră în Consiliul de Administrație al teatrului, m-au căutat să îmi spună – faceți ceva! Cu un singur vot în CA nu am putut face tare mult, dar profit de acest moment să aduc la cunoștință părerea oamenilor și solicitarea lor. Eu nu mă abat de la convingerea mea și voi repeta asta de câte ori am ocazia. Nu îmi permit să intervin peste managerul artistic ori strategia de management a viitorului director interimar sau a celui care va fi pe perioadă determinată, după desfășurarea concursului, dar trebuie să se țină cont că vorbim despre teatrul din Suceava, leagănul credinței, să ținem cont de cerințele sucevenilor, nu la presiunile celor din orizonturi îndepărtate”.

Anca Mihalea Gâtlan este doctor inginer și șef de lucrări la Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava.