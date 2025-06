Luni, 30 Iunie 2025 (13:55:09)

Vasile Coroamă, zis „Tomuţa”, din Vicovu de Jos, afaceristul despre care s-a scris ani la rândul după ce i-a tăiat un deget unui datornic, după un scenariu tipic filmelor cu mafioți, a fost dat în urmărire generală de Poliția Română, după ce a fost condamnat definitiv într-un dosar de conducere sub influența alcoolului.

Vasile Coroamă a primit 1 an și 2 luni de detenție în dosarul de conducere sub influența alcoolului. Marea problemă a fost însă că acesta a comis infracțiunea în timp ce se afla în termenul de eliberare condiționată, din pedeapsa mai mare, de şase ani, 11 luni şi 10 zile de închisoare, pe care a avut-o de executat pentru alte infracțiuni.

Coroamă fusese eliberat cu un rest de pedeapsă neexecutat de 1035 de zile de detenție.

Prin urmare, ”Tomuța” are de executat acum o pedeapsă totală de un an, două luni şi 1035 de zile de închisoare în regim penitenciar. Așadar, are de stat în jur de patru ani la pușcărie.

Pedeapsa a fost stabilită de Judecătoria Rădăuți și a rămas definitivă la Curtea de Apel Suceava în data de 18 iunie.

Acesta nu a fost însă de găsit, astfel că au fost declanșate procedurile de dare în urmărire.

Fotografia urmăritului a fost afișată pe site-ul Poliției Române și se așteaptă informații cu privire la unde s-ar afla.

Vasile Coroamă, zis „Tomuţa”, în vârstă de 56 de ani, a fost implicat în multe infracțiuni de-a lungul timpului. Va ajunge acum însă la pușcărie pentru o infracțiune relativ măruntă, pe care a comis-o însă sfidând din nou legea, eliberarea condiționată mai exact.