Duminică, 15 Iunie 2025 (12:06:58)

Peste 200 de polițiști sunt prezenți la Gura Humorului în acest weekend pentru prevenirea faptelor antisociale la prima ediție a ”OBCINIADEI”, un eveniment inedit care îmbină activități sportive, sociale, culturale și artistice, având ca scop antrenarea unui public cât mai larg.

În acțiune sunt angrenați polițiști de ordine publică, de la judiciar, polițiști rutieri, de la investigarea criminalității economice, luptători ai Serviciului Acțiuni Speciale, unii în uniformă și o parte în ținută civilă. Prevenirea consulului de droguri și acțiunile de control în trafic, specifice de altfel fiecărui weekend, sunt printre prioritățile acțiunii.

Pentru a asigura și partea de interacțiune cu public la eveniment este prezent și Rey - câinele polițist care împlinește un an și îl serbează in cadrul misiunii alături de Cristina, agent de poliție in cadrul Serviciului Criminalistic.

Câinii polițiști sunt întotdeauna atracția principală a tinerilor și copiilor pentru fotografii, în acest fel Poliția realizând și o apropiere cu publicul.