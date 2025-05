O carte pe zi: „Vânătorii de capete”

Autor: Jo Nesbø

Traducător: Bogdan Perdivară

Apariție: 2020

Nr. pagini: 304

Editura: Trei

Jo Nesbø este unul dintre cei mai apreciați autori de romane polițiste din întreaga lume. Cărțile lui au fost traduse în 50 de limbi, s-au vândut în peste 45 de milioane de exemplare și au fost recompensate cu numeroase premii internaționale. Este autorul celebrei serii Harry Hole, precum și al seriei pentru copii Doctor Proctor (Pandora M).

La Editura Trei, au apărut romanul „Fiul”, seria Olav Johansen („Sânge pe zăpadă” și „Soare în miez de noapte”), “Insula șobolanilor și alte povestiri”, „Specialistul în gelozie și alte povestiri”, precum și 13 volume din seria Harry Hole.

Descriere

Un thriller senzațional, care pare desprins direct din filmele lui Quentin Tarantino și ale fraților Coen.

Inteligent, bogat, căsătorit cu o femeie superbă: Roger Brown are totul. Iar ca să-și susțină stilul de viață luxos și să simtă adrenalină când slujba lui de recrutor de manageri devine monotonă, se ocupă și cu furtul lucrărilor de artă.

Soția lui i-l prezintă pe Clas Greve. Ambițios și talentat, e candidatul ideal pe care-l caută Roger pentru un post de conducere – iar tabloul celebru pe care îl deține îl face ținta perfectă a unui jaf.

Curând însă Roger descoperă că acest Clas Greve ascunde mult mai multe decât lasă să se vadă... În scurt timp vânătorul devine el însuși pradă.

Ce spun criticii

„Vânătorii de capete ne oferă o galerie strălucită de personaje atât de diferite în imperfecțiunile lor. Intriga complexă, analiza psihologică subtilă, efectele cinematografice și finalul surprinzător fac din romanul lui Nesbo un thriller autentic de la un capăt la celălalt." (Library Journal)

„Un roman alert, cu răsturnări de situații, amintind de filmele lui Hitchcock. Nesbo își șochează cititorii la fiecare pas, culminând cu lovitura de grație de la final. O lectură compulsivă." (Booklist)

„Rămai captiv în povestea încărcată de atmosferă nordică și populată de personaje imprevizibile. Ceea ce îl face pe Nesbo atât de special este dexteritatea intelectuală cu care conduce intriga." (News Day)

„Nesbo are talentul unui vrăjitor de a transforma situațiile obișnuite în scene memorabile." (The New York Times Book Review)