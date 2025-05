Performanță

La mijlocul lunii mai, Facultatea de Litere a Universității din București a organizat cel mai mare colocviu național destinat studenților din domeniul științelor umaniste,intitulat Best Letters Colloquia. Șase studenți ai Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, din Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), au fost acceptați la secțiunea Științe ale comunicării și la secțiunea Literatură universală și comparată, ei fiind astfel singurii reprezentanți din nordul României la aceste categorii.

Ajuns la a XII-a ediție, colocviul reunește anual studenți și masteranzi din centre universitare de prestigiu din România, promovând cercetarea în domenii precum literatură română, teorie literară, lingvistică, studii culturale, didactică, științe ale comunicării și științe administrative. Cu cele mai multe secțiuni tematice din țară dedicate studiului filologic și cultural, evenimentul s-a desfășurat în cadrul unei structuri complexe, cu paneluri specializate și jurii formate atât din cadre universitare, cât și din profesioniști ai industriei culturale și de comunicare.

Dintre cei șase reprezentanți ai universității sucevene, cinci provin de la specializarea Comunicare și Relații Publice, anul II, și sunt coordonați de asist. univ. drd. Mădălina Toma, iar o studentă provine de la specializarea Limba și literatura engleză – Limba și literatura română, fiind coordonată de lector univ. dr. Codruț Șerban. Evenimentul a reunit 180 de participanți, 60 de moderatori, însoțitori, membri ai juriilor și ai comitetului științific și 40 de voluntari.

În urma unei selecții riguros organizate de comitetul științific al colocviului, studenții USV au fost acceptați la secțiunea Științe ale comunicării și la secțiunea Literatură universală și comparată. Cei șase participanți și lucrările lor sunt: Otilia Gradinari cu lucrarea „Voice-over-ul generat de AI: între inovație și efectul Uncanny Valley”, Andreea Gheliuc cu lucrarea „Meme-urile și impactul lor în viralizarea evenimentelor. Studiu de caz Romanian Creative Week”, Dorina Craveț, care a prezentat „Impactul platformelor digitale asupra comunicării politice din România”, Vladimir Olaru, cu studiul „Politica meme-urilor: viralizare și efect asupra electoratului”, Bianca Madonici, care a prezentat „Impactul comunicării nonverbale în mediul academic”, și Ioana-Alexandra Prisacariu, cu lucrarea „From Cornucopianism to Apocalypticism: The Collapse of the American Environmental Imaginary in Helena Maria Viramontes' Under the Feet of Jesus”.

Studenții suceveni au concurat alături de reprezentanți ai Universității din București și ai Universității de Vest din Timișoara, iar lucrările lor au fost remarcate pentru creativitate, rigoare științifică și actualitate. Otilia Grădinari a obținut Premiul II oferit de comisia științifică a colocviului, iar Dorina Craveț a fost distinsă cu singurul Premiu Special acordat de juriul profesioniștilor din domeniul comunicării, compus din Alina Buzatu (Head of Strategy, Cheil Centrade), Sânziana Șerbănescu (Managing Partner, CAP) și Valentina Vesler (Director de comunicare, VALVIS Holding – AQUA Carpatica).