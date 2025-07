Absolventă de 10

Din cei peste 4.000 de absolvenți ai liceelor sucevene, doar câțiva se pot mândri cu statutul de șef de promoție.

Sunt tineri cu un bilanț excelent, ambițioși și muncitori.

Monitorul de Suceava a discutat cu câțiva dintre ei, pentru a le afla planurile, aspirațiile, în ce domenii și în care centre universitare vor să-și continue studiile.

În zilele următoare vă prezentăm povestea fiecăruia.

Coca Bianca, șefă de promoție la Colegiul „Mihai Eminescu”

La Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, promoția 2025 o aduce în prim-plan pe Coca Bianca Elena, absolventă a profilului pedagogic, învățători – educatoare.

Eleva din Vatra Moldoviței încheie cei patru ani de liceu cu cea mai mare medie din generația sa – 9,96 și cu un rezultat excelent și la examenul de bacalaureat - 9,75, cu 10 curat la proba de Matematică.

Adolescenta vrea să-și urmeze vocația și dorește să înceapă o carieră la catedră, în învățământul primar.

„Cred cu tărie că învățătorul are un rol esențial în dezvoltarea copiilor și în construirea unei societăți sănătoase. Mi se pare o meserie foarte importantă, mi-ar plăcea să fiu unul dintre acei oameni care îndrumă viitoarele generații, care ajută copiii, care îi sprijină”, a declarat Coca Bianca.

Pregătirea practică a fost o parte esențială a formării sale – în primii doi ani a observat activitatea cadrelor didactice, iar din clasa a XI-a a început chiar ea să predea la clasele mici din cadrul liceului pedagogic.

Drumul Biancăi a fost marcat de muncă susținută, implicare și deschidere spre noi experiențe. A participat la olimpiade și concursuri, iar în clasa a X-a a ajuns la etapa națională a Olimpiadei de Pedagogie. În același an a avut și o experiență Erasmus în Franța, care i-a consolidat încrederea în forțele proprii și i-a confirmat alegerea profesională.

„Liceul m-a format din foarte multe punctele de vedere, mai ales pentru că am participat la multe concursuri și olimpiade școlare și activități extrașcolare. Am avut profesori buni, mi-au plăcut limbile străine și materiile de specialitate, iar rezultatele au apărut firesc. Trecerea prin cei patru ani de liceu a fost o călătorie plină de provocări, descoperiri și momente care ne-au definit. Au fost ani de formare, de descoperire și de devenire. Am învățat nu doar formule sau teorii, ci mai ales, cum să fim oameni de valoare”.

S-a înscris la universitatea suceveană

La cursul festiv care a marcat finalizarea cursurilor liceale, Bianca le-a transmis colegilor că„performanța nu se rezumă la note sau premii, ci implică un rafinament al gândirii, o noblețe a caracterului și o deschidere către infinit”.

„Plecăm pe drumuri diferite. Dar, indiferent de destinație, vom purta cu noi aceleași valori: respectul pentru muncă, dorința de a excela și curajul de a visa. Să nu vă temeți de necunoscut. Să îndrăzniți să vă construiți viitorul nu ca o replică palidă a trecutului, ci ca o operă originală, plină de sens și lumină. Pentru că nu suntem doar absolvenții unei promoții. Suntem, fiecare, începutul unei lumi noi, iar în voi stă forța de a construi lumea pe care v-o doriți”, le-a mai spus Bianca foștilor săi colegi de promoție.

Adolescenta s-a înscris la Facultatea de Litere din cadrul Universității din Suceava, secția Română – Franceză, și a susținut deja examenul de titularizare pentru a se angaja într-o unitate de învățământ din județ, din toamna acestui an.

Menționăm că promoția 2025 a Colegiului „Mihai Eminescu” Suceava a avut două șefe de promoție, cu aceeași medie – Coca Bianca Elena și Berariu Andreea Maria. Cea din urmă nu a răspuns apelurilor noastre pentru redactarea acestui material.