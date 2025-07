Reacție

Cazul bărbatului arestat la începutul acestei săptămâni la Rădăuți, sub acuzația că și-a gresat sexual și violat fiica de mai multe ori, încă de când minora avea vârsta de 12 ani, continuă să stârnească reacții, mai ales după ce un avocat care a reprezentat minora în instanță, la prelungirea ordinului de protecție, a reclamat că în dosar nu s-a făcut mai nimic timp de un an de zile.

Reamintim, pe scurt, că un individ din Măneuți – Frătăuții Vechi a fost arestat preventiv pentru viol și rele tratamente aplicate minorului, sub acuzația că și-a agresat sexual și violat fiica, încă de când aceasta avea vârsta de 12 ani.

Faptele ar fi fost comise în anul 2020, dar și mai recent, când fata avea vârsta de 15 ani.

Conform anchetei, tatăl ar fi profitat de faptul că minora era în întreținerea sa, iar actele sexuale s-ar fi petrecut în baie sau în dormitorul locuinței.

Polițiștii și psihologii au luat declarații amănunțite fetei și au stabilit că aceasta spune adevărul și a trecut printr-o traumă severă.

”Urmărirea penală s-a desfășurat în mod constant, fără sincope procedurale, fiind administrate mijloace de probă relevante și dispuse măsurile procesuale necesare”

Dosarul penal a fost deschis, in rem, în luna mai a anului 2024. S-a ajuns așadar la punerea oficială sub acuzare a inculpatului, la mai bine de un an distanță.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, cei care au coordonat ancheta în acest caz, au transmis un punct de vedere cotidianului nostru, în care spun că ancheta a fost complexă, iar avocatul nu a participat la activitățile de urmărire penală, nu a reprezentat persoana vătămată în cursul anchetei, iar opiniile exprimate public nu se bazează pe accesul la datele din dosar sau pe o cunoaștere directă a stadiului și conținutului procedurilor penale.

„Având în vedere specificul infracțiunii investigate, activitatea de urmărire penală a fost una complexă, implicând cooperare instituțională și măsuri adaptate pentru protejarea interesului superior al minorului. Pe parcursul anchetei au fost respectate în mod riguros atât drepturile persoanei vătămate, cât și cele ale persoanei cercetate, în acord cu exigențele procesului echitabil.

Urmărirea penală a fost declanșată ca urmare a sesizărilor primite și s-a desfășurat în mod constant, fără sincope procedurale, fiind administrate mijloace de probă relevante și dispuse măsurile procesuale necesare. Activitatea desfășurată de organele de urmărire penală a condus, într-o primă etapă, la formularea propunerii de arestare preventivă a inculpatului, măsură admisă de instanța competentă. Urmărirea penală se află în curs de finalizare, după administrarea tuturor probelor necesare, urmând a fi sesizată instanța de judecată prin rechizitoriu.

Aprecierile publice formulate în lipsa unei implicări directe în cauză și fără consultarea documentelor oficiale pot conduce la concluzii eronate și pot afecta în mod nedrept percepția asupra activității autorităților judiciare. Totodată, astfel de abordări pot aduce atingere interesului superior al minorului implicat, care trebuie protejat atât juridic, cât și în spațiul public”, au transmis procurorii rădăuțeni.

Ancheta nu a fost în mod cert una simplă și ușor de realizat

În dosar s-au efectuat mai multe evaluări psihologice ale minorei. Prima dintre ele nu a fost însă relevantă, psihologul apreciind chiar că fata nu spune adevărul.

Au urmat însă alte mijloace de cercetare, care au necesitat timp, susțin anchetatorii.

Așa explică procurorii de ce au acționat concret, cu propunere de arestare, acum, în această săptămână, la dosarul înregistrat în mai 2024.

E drept, într-un astfel de caz, delicat, nu poți priva de libertate un om decât după ce aduni date și probe care să te convingă de vinovăția lui, chiar dacă doar din perspectiva celui care acuză - procurorul.

Inculpatul va fi trimis în curând în judecată

Pe de altă parte, și pentru minora victimă în dosar nu a fost confortabil ca la un an de la depunerea plângerii penale să ceară de la instanță o nouă prelungire a ordinului de protecție, în condițiile în care ancheta nu părea să facă pași concreți.

Cert este că inculpatul este acum arestat și că, după cum spun procurorii în adresa către Monitorul de Suceava, cât de curând va fi și trimis în judecată.

În instanță, judecătorii de la două instanțe vor da un verdict definitiv privind faptele de care este acuzat tatăl.