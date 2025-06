România-Ucraina

Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Suceava a demarat un proiect transfrontalier pentru a lupta alături de colegii ucraineni împotriva infracțiunilor de mediu.

Proiectul denumit ARTEMIS prevede un sistem avansat de acțiune pentru protejarea biodiversității și investigare a încălcărilor legii (Advanced Response for Enforcement of Biodiversity Law and Investigation System), cod ROUA00096, proiect finanțat în cadrul Programului Interreg NEXT VI-A România-Ucraina.

Proiectul este implementat în cadrul parteneriatului constituit între Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, care are calitatea de Partener Lider, și Departamentul Principal al Poliției Naționale din Ucraina în Regiunea Cernăuți.

La acest proiect vor participa și specialiști ai Direcției Silvice Suceava, care au calitatea de organizație asociată.

”Proiectul presupune dotarea celor două unități de poliție cu vehicule și echipamente de supraveghere specializate, organizarea a patru ateliere comune de lucru, unde specialiștii ambilor parteneri vor colabora și își vor împărtăși expertiza în domeniul combaterii infracțiunilor de mediu, precum și elaborarea unui plan de cooperare transnațională pentru investigarea infracțiunilor împotriva mediului și protecția biodiversității”, a declarat comisar-șef Ionuț Epureanu, cel care se ocupă de implementarea acestui proiect.

Valoarea totală a proiectului este de 377.111,01 euro, din care 339.399,90 euro reprezintă contribuția Uniunii Europene.

Bugetul alocat Inspectoratului de Poliție Județean Suceava este de 220.457,66 euro, dintre care 198.411,89 euro provin din contribuția UE.

Proiectul se implementează pe o durată de 18 luni și se va finaliza în 2026.

Reprezentanții IPJ Suceava au mai transmis că acest material a fost produs cu sprijinul Uniunii Europene, precum și că totul intră în responsabilitatea instituției şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Interreg VI-A NEXT România–Ucraina 2021-2027.