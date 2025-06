Sâmbătă, 21 Iunie 2025 (12:32:34)

O femeie care locuiește fără forme legale în Păltinoasa a fost săltată de acasă și dusă în Penitenciarul Botoșani pentru a-și ispăși pedeapsa la care a fost condamnată.

Adina-Iuliana Ghervase, de 42 de ani, a primit 24 de ani de închisoare după ce a fost găsită vinovată de comiterea infracțiunilor de ,,omor calificat”, ,,tentativă la omor calificat” și ,,conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

În noaptea de 16 spre 17 iunie 2022, pe strada Păcurari, femeia conducea cu 148 km/ h în curbă și avea o alcoolemie de 1,13‰ în sânge. Ea a pierdut controlul volanului, a lovit zidul unei case și a ricoșat într-un grup de muncitori. Oamenii lucrau la îndreptarea unei guri de canal.

Patru oameni au murit în acel groaznic accident.

În cursul anchetei, șoferița a negat comiterea faptelor, afirmând că în ziua de 16 iunie a stat acasă cu fiul ei de 3 ani, „părăsind locuința doar pentru a merge la cumpărături și la locul de joacă din fața blocului”. În jurul orei 17.00, consumase 500 ml de bere, a spus.

În dimineața zilei următoare, mersese la cofetărie, pentru a cumpăra un tort.

Ghervase a părăsit spitalul desculță, a doua zi după accident. La audieri a oferit informații false despre vârsta și situația sa (că are 26 de ani în loc de 39 de ani, că nu are copii – are doi, că este studentă și locuiește la cămin).

A afirmat că în rechizitoriu există „neconcordanțe și câteva lucruri neadevărate”, solicitând ca dosarul să fie mutat la altă instanță, „pentru a fi judecată corect”.