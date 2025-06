The Sun scrie în ediţia de alaltăieri, preluând şi câteva fotografii din publicaţia spaniolă care a lansat bomba, şi care la rândul ei a preluat fotografiile de la sursa italiană, că Lamine Yamal, supervedeta Barcelonei şi unul dintrecandidaţii cu şanse mari de a câştiga în acest an Balonul de Aur, se afla în vacanţă undeva prin Italia, mai exact pe insula Pantellaria din sudul Siciliei, împreună cu o influencerițăspaniolă, pe nume Fati Vasquez. Dacă despre Lamine Yamal se ştiu ori se inventează fel de fel de detalii biografice, despre influencerițăse spune doar că e absolventăa şcolii de stewardese şi că ar fi cu... 12 ani mai "bătrână" decât el, adică are 29 de ani. Ambii s-au grăbit să declare că nu e vorba de o legătură romantică, ci doar de un parteneriat de vacanţă. Asta însă nu i-a împiedicat pe mai mulţi demenţi să-i trimită superbei domnişoare ameninţări cu moartea, fără vreo justificare sau logică. Dincolo de aceste amănunte, pe mine mă frământă o întrebare încă din clipa în care am descoperit articolul în cauză: cum de nu s-a găsit încă în niciuna din ţările implicate (Spania, Italia, Anglia) vreo minte moderat luminată care să pună întrebarea pe care nu mă îndoiesc că în România ar fi pus-o deja ziare, televiziuni, ONG-uri: oare nu-i vorba de corupere de minor? Fiindcă bietul copil de 17 ani (care câştigă 3.385 de lire sterline pe oră, adică 33.500.000 pe an!) este evident minor, iar ea, baba de 29, care l-o fi abuzând în felurite feluri, este pe deplin culpabilă. Norocul lor că nu-s nici români, nici în România!