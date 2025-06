Recunoștință

Elevii de nota 10 ai comunei Dărmănești au fost premiați chiar în ultima zi de școală de primarul Dan Chidoveț.

Și nu din fonduri ale Primăriei Dărmănești, ci din propriul buzunar, așa cum se întâmplă, de altfel, de mai mulți ani.

”Ca în fiecare an, în calitate de persoană fizică, am avut bucuria de a premia cei 17 elevi din comuna noastră care au obținut media 10 pe parcursul acestui an școlar cu suma de 500 de lei.

Este un gest de recunoaștere a muncii, perseverenței și seriozității de care acești elevi au dat dovadă. Merităm cu toții să încurajăm excelența și să susținem educația, iar copiii care se implică cu adevărat merită să fie apreciați.

Felicitări elevilor, cadrelor didactice și părinților care i-au îndrumat”, a fost mesajul transmis de Dan Chidoveț.

La rândul său, primarul din Dărmănești a primit o diplomă de apreciere din partea elevilor de 10.

”Pentru cel mai generos, implicat și de încredere primar, domnul Dan Chidoveț”, semnat elevii de nota 10 ai clasei a VIII-a a școlii din Măriței.

Primarul din Dărmănești a mai precizat că le dorește o vacanță plăcută elevilor, iar celor care sunt implicați în diferite examene le urează succes.

”Mai devreme sau mai târziu, acești copii vor întoarce comunității o parte din cunoștințele lor și de aceea este obligația noastră să le oferim condiții dintre cele mai bune.

O societate fără oameni educați este sortită dispariției, iar eu, prin puținul pe care îl fac, vreau să cred că voi avea partea de contribuție pentru a avea un viitor asigurat prin tinerii de azi care vor deveni antreprenorii, profesorii sau medicii de mâine”, a mai spus Dan Chidoveț.