Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, a declarat că această instituție se va implica în premieră în susținerea echipelor de rugby din județ. Anunțul a fost făcut după ce Nicolae Robu a fost prezent, sâmbătă, în tribunele Stadionului „Unirea”, la derby-ul Bucovinei din Divizia Națională de Seniori, disputat între CSM Bucovina Suceava și Rugby Club Gura Humorului.

„A fost un meci spectaculos, cu multe eseuri și faze dinamice, în care oaspeții de la Humor, cu un lot în care se regăsesc și mai mulți jucători străini, s-au impus categoric.

De partea cealaltă, echipa suceveană a aliniat și tineri promițători proveniți de la LPS Suceava, campioni naționali doi ani la rând la juniori I, o dovadă că rugby-ul are viitor, dar are nevoie de sprijin”, a spus vicepreședintele CJ Suceava. La finalul meciului, Nicolae Robu a discutat cu reprezentanții ambelor cluburi despre nevoile acute ale rugby-ului din județ și despre sprijinul financiar pe care Consiliul Județean îl va oferi, în premieră, în acest an, atât echipelor de seniori, cât și celor de copii, prin Asociația Județeană de Rugby Suceava.

„Pe cât e de frumos acest sport, pe atât e de sărac. Imaginea cutiei de donații pentru rugby, așezată în fața tribunelor de la Stadionul Unirea, spune tot. Și totuși, în Suceava, rugby-ul trăiește sau, mai bine spus, supraviețuiește de peste 60 de ani. Aici s-au format campioni, internaționali de renume, sportivi care au dus numele județului în mari competiții. Mă bucur că fac parte din echipa președintelui Gheorghe Șoldan, un președinte care a înțeles că trebuie să susținem mai mult sportul din județ și implicit rugby-ul”, a declarat Nicolae Robu.

El consideră că viitorul rugby-ului sucevean trebuie construit împreună, cu o strategie clară, iar una dintre variantele discutate este formarea unei singure echipe de elită a județului, care să reunească cei mai buni jucători de la Suceava și Gura Humorului. Robu a arătat că această echipă ar putea evolua în Liga Națională de Rugby, alături de cluburi consacrate precum Steaua, Dinamo, Baia Mare sau Rapid, în timp ce a doua formație ar putea rămâne în eșalonul secund, funcționând ca pepinieră pentru prima echipă.

„Avem jucători talentați, pasiune și foarte mulți copii și tineri cu potențial. Dar fără fonduri, fără implicare, fără viziune, riscăm să pierdem tot. Evident, și conducătorii cluburilor trebuie să fie mai activi, sportivii mai disciplinați și mai determinați să facă performanță, iar autoritățile și mediul de afaceri să lucreze împreună. Sportul este o investiție în copiii noștri, în sănătatea și viitorul comunității”, a afirmat Nicolae Robu.

El a mai amintit că, sub conducerea președintelui Gheorghe Șoldan, Consiliul Județean Suceava a alocat o sumă-record de 2,5 milioane de lei pentru susținerea activităților sportive, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile, iar aceste fonduri vor sprijini dezvoltarea mai multor discipline sportive din județ.