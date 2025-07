Proiectul european WE ARE UNION la Școala „Ion Creangă”

Finalul de an școlar de la Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava a fost unul încărcat de entuziasm și de implicare în noi activități din cadrul proiectului european WE ARE UNION, proiect ce se desfășoară în colaborare cu Asociația AJUDE din Portugalia.

Organizațiile partenere din cele două țări au ajuns la finalizarea celei de a doua faze a proiectului care face parte din amplul program CEDV (Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori). Programul lansat de Comisia Europeană are ca scop sprijinirea și dezvoltarea unor societăți deschise, democratice, egalitare și incluzive, urmărind să protejeze și să promoveze drepturile și valorile consacrate în tratatele UE și în Carta drepturilor fundamentale.

După o primă fază desfășurată în perioada martie-mai 2025, în care două colective de elevi de clasele a II-a și a III-a ale școlii au dobândit, prin activități ludice, de educație non-formală, cunoștințe despre formarea Uniunii Europene, despre statele membre și particularitățile acestora, despre cum se realizează comunicarea și se asigură pacea în interiorul Uniunii, proiectul WE ARE UNION a continuat cu noi provocări.

Faza a doua, ale cărei sesiuni de activități s-au derulat în luna iunie și s-au încheiat săptămâna trecută, a avut ca temă Piața Unică și a extins numărul de beneficiari ai proiectului, fiind implicați atât părinți, cât și alți elevi dintre cei participanți la atelierele Școlii de Vară „Cireșarii lui Creangă”.

Proiectul s-a bucurat de sprijinul Primăriei Municipiului Suceava prin punerea la dispoziție a sălii Centrului Multifuncțional Arta Ițcani, precum și de susținerea Asociației de Părinți EDUCRED.

În contextul educației non formale, într-o atmosferă relaxată, copiii au învățat că principalul obiectiv al pieței unice este de a garanta libera circulație a mărfurilor (mărfurile pot fi vândute liber între țările UE fără taxe suplimentare), a serviciilor (companiile și profesioniștii pot opera sau oferi servicii în țările UE temporar sau permanent), a persoanelor (cetățenii UE pot locui, călători, lucra sau studia în orice stat al UE, fără a fi nevoie de viză sau autorizație specială) și a capitalului (banii pot fi transferați liber între țările UE, fie pentru investiții, fie pentru achiziții, între conturi bancare sau în alte scopuri financiare).

Au înțeles că piața unică stabilește standarde comune de calitate, siguranță și protecție a consumatorilor, promovând o integrare economică mai profundă și mai armonioasă.

O dată cu începerea noului an școlar, după o bine-meritată vacanță, vor fi reluate activitățile proiectului care a ajuns abia la jumătatea perioadei de implementare. Până la finalizarea acestuia, în februarie 2026, copiii vor avea parte de noi activități, ateliere și noi experiențe care îi vor forma ca viitori cetățeni activi ai Uniunii Europene, Școala Gimnazială Ion Creangă consolidându-și astfel rolul de instituție de educație și formare în societatea europeană și demonstrând cum parteneriatele între organizații sunt esențiale pentru promovarea valorilor europene în rândul celor mici.

Prof. Irina Baciuc