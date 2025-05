Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă” Siret este recunoscut în zonă, în regiune și la nivel național pentru implementarea cu succes a proiectelor de mobilitate pentru domeniul formării profesionale. În acest an școlar colegiul nostru implementează al patrulea proiect de acest fel. Este vorba de proiectul ERASMUS+-KA121-VET-2024 “Noi experiențe VET la Siret pentru un viitor european”, cu numărul de contract 2024-1-RO01-KA121-VET-000199832.

Acest proiect a cuprins 3 fluxuri de mobilitate, din care 2 adresate elevilor. În perioada 27 aprilie - 10 mai 2025, a avut loc ultima mobilitate adresară elevilor în cadrul acestui proiect. Mobilitatea s-a desfășurat în Paphos, Cipru și a cuprins elevi din clasa a XI-a, specializările matematică-informatică și tehnician transporturi. Elevii au fost împărțiți în două grupe, cu programe de formare corespunzătoare, Tehnici de programare pentru elevii de la specializarea matematică-informatică și Transmisii mecanice și mecanisme pentru elevii de la specializarea tehnician transporturi. Toți elevii au participat activ la toate activitățile prevăzute, fiind lăudați de tutorii de practică pentru interesul manifestat, pentru rigoare, seriozitate, curiozitate, atitudine față de muncă.

Mobilitatea s-a încheiat cu cel mai bun feedback primit de la elevii noștri, care nu își doreau întoarcerea în țară, ci continuarea formării în străinătate, ceea ce demonstrează o dată în plus beneficiile acestor proiecte asupra elevilor și asupra formării lor la standarde europene.

Mobilitatea a urmărit, pe lângă formarea de specialitate, incluziunea socială, tranziția verde și tranziția digitală, promovarea participării tinerilor la viața democratică. Elevii cu drept de vot și-au putut exercita acest drept în weekendul dintre cele 2 săptămâni de formare în străinătate.Toți elevii participanți la mobilități au parcurs cu bine etapele de evaluare și au primit certificat Europass Mobility. Partenerii externi aleși în implementarea acestui proiect sunt parteneri cu care am mai colaborat și in alte proiecte de mobilitate, dar și noi parteneri recunoscuți la nivel european pentru înalte standarde de calitate oferite pe perioada stagiilor de instruire practică. Pentru fiecare flux de mobilitate au fost organizate activități culturale la sfârșitul unei săptămâni de formare pentru promovarea valorilor europene si a diversității in statele UE.Proiectul continuă până pe 31 august 2025 cu activități de diseminare a rezultatelor învățării obținute în perioada de formare în străinătate.

De asemenea, în perioada martie-aprilie 2025, echipa de implementare a proiectelor de mobilitate a avut de întocmit pentru Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale un raport de progres al proiectelor implementate, colegiul siretean fiind la jumătatea perioadei de acreditare. Acest raport a cuprins primii trei ani de acreditare și perioada până în data 28 februarie 2025 din cel de-al patrulea an. Acest raport se află în etapa de evaluare.

În ultimii ani, colegiul siretean a depus aplicații și pentru obținerea acreditării în domeniul educației școlare, aceasta fiind o nevoie reală a școlii pentru clasele de profil real și uman existente.

Fiecare proiect este o oportunitate de învăţare pentru toți cei implicaţi. Fiecare proiect răspunde unei nevoi reale și aduce beneficii școlii și comunității.

ERASMUS+, calea spre viitor!

Prof. Aspazia Olar