Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni se mândrește cu noi succese remarcabile în domeniul matematicii. Elevii Tofan Andrei, Anton Matei, Roșca Iustin și Damian Iustina-Anastasia au reprezentat cu cinste instituția la Concursul Interjudețean de Matematică „Spiru Haret”, ediția a XXIV-a, desfășurat pe 24 mai 2025, la Suceava. Sub îndrumarea doamnei profesor de matematică Doboș Aura Mihaela, acești tineri au demonstrat nu doar competență, ci și pasiune pentru științele exacte.

În urma participării, Tofan Andrei, de la clasa a X-a B, a obținut premiul al II-lea, Damian Iustina-Anastasia, de la clasa a XI-a B, a fost recompensată cu o mențiune, distincții care reflectă seriozitatea și talentul acestor elevi dedicați.

Prof. Doboș Aura Mihaela a subliniat importanța muncii în echipă și a sprijinului oferit elevilor: „Sunt foarte fericită de rezultatele obținute de acești copii inteligenți și ambițioși, care își doresc cu adevărat să facă performanță. Se pregătesc cu seriozitate pentru aceste concursuri, conștienți că astfel își construiesc viitorul. Și nu în ultimul rând, mulțumim din suflet părinților, care le sunt mereu alături și contribuie esențial la parcursul lor.”

Tofan Andrei a declarat: „Participarea la acest concurs a fost posibilă datorită încurajării și susținerii oferite de doamna profesor și diriginte Doboș Aura Mihaela, căreia îi sunt profund recunoscător. Pentru mine, fiecare concurs reprezintă atât o provocare, cât și o oportunitate de dezvoltare personală. Dincolo de rezultatul obținut, consider că adevărata valoare stă în experiența trăită: ai șansa să ieși din zona ta de confort, să te testezi în contexte noi și să interacționezi cu tineri care împărtășesc aceleași pasiuni.”

Și Damian Iustina-Anastasia a împărtășit din experiența sa: „Participarea la acest concurs de matematică a fost o experiență frumoasă și motivantă. Deși la început am avut emoții, în momentul în care am primit subiectele, am simțit că sunt în elementul meu. Pasiunea pentru matematică, rezultatele de până acum și sprijinul constant al doamnei mele profesoare m-au ajutat să am încredere în propriile forțe. Mențiunea obținută mă bucură și mă motivează să continui pe acest drum cu aceeași pasiune.”

Diana-Maria Poenaru