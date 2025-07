Duminică, 20 Iulie 2025 (14:54:11)

La Galeriile de Artă „Ion Irimescu” Suceava a fost vernisată vineri, 18 iulie 2025, expoziția personală de pictură intitulată „Bazar” a artistului vizual Mihai Varzari. Cu un număr semnificativ de lucrări de pictură, proaspătul absolvent al unui Master de Pictură la Facultatea de Arte Vizuale și Design a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, prezintă publicului sucevean o selecție a celor mai recente compoziții plastice cuprinzând inclusiv seria lucrărilor incluse în disertația masterală.

Prezent pe simeze cu expoziții personale remarcabile încă din 2012, cu numeroase premii de recunoaștere a unor preocupări vocaționale de certă valoare, a găsit în îndrumarea academică ieșeană motivația și impulsul de a dezvolta la un nivel profesional o chemare interioară dintotdeauna. În Galeria de Artă a Filialei UAP Suceava, aceasta este o primă expoziție în calitate de artist profesionist.

Mihai Varzari promite prin perseverență și prin maturitatea ideilor și conceptelor pe care dorește să le transmită prin această formă de comunicare. Fascinat de valențele hiperrealismului contemporan, într-o notă personală coerentă, susținută de o atentă aplecare asupra detaliilor și a semnificațiilor acestora, în seria lucrărilor înscrise sub genericul „Sine Hominibus” (fără oameni), artistul descrie spații atemporale și distopice locuite de obiecte părăsite, într-o lume depopulată, lăsată în grija elementelor naturii. Transformarea legică a materiei nelocuite în favoarea viului, poate doar cu umbra unei speranțe de reabilitare a ființei umane, este urmărită în pânzele acestei serii cu meticulozitate, îmbinând tehnici de prelucrare a imaginii și tehnici picturale clasice. Combinarea celor două tehnici: cea digitală și cea clasică face parte din instrumentarul contemporan artistic deja obișnuit, dar ceea ce face particulară compoziția finală în cazul artistului Mihai Varzari este mesajul lizibil în alăturarea elementelor de descriere.

Astfel, obiectul, prin descrierea sa detaliată, devine parte a unei narațiuni captivante. „Mă voi întoarce să fac curat” este titlul lucrării care transpune cel mai clar acest concept, al spațiului fără de oameni, evocând abandonul fortuit în condiții incerte dar urgente, asemănătoare unui cataclism apocaliptic, dar care lasă loc speranței de reîntoarcere. Construită ca schemă compozițională cu ajutorul tabletei grafice, replicată la scară pe pânză, narațiunea plastică cuprinde, pe lângă structurile de mobilier și decorative necesare acestui colț de lucru, obiecte cu caracter personal descriind o poveste de viață, un personaj cu obiceiuri și pasiuni personale. Se construiește astfel un eseu vizual despre o ființă umană, pe baza relațiilor sale cu materia. Este un aspect despre care nu mulți dintre noi suntem conștienți, anume că forma noastră existențială poate fi descrisă prin remanența materiei pe care noi o manevrăm mai mult sau mai puțin conștient. Prin extrapolare, ca parte a unei mari familii umane, fiecare individ contribuie la dislocarea și transformarea materiei, dinamica civilizațională nefiind întotdeauna benefică la nivel planetar. Natura, însă, are resurse și mijloace de regenerare, de ameliorare sau de anihilare a factorilor perturbatori, iar revenirea umanului presupune o reconsiderare a lumii de pe poziții diferite de cele care au dus la un asemenea final. Dincolo de o notă de nostalgie a memoriei, o dorință de iertare și reconciliere este mesajul subsidiar pe care lucrările semnate de Mihai Varzari îl transmit în mod coerent și clar.

Metaforele multiple utilizate în compozițiile sale lasă privitorului libertatea de a le cuprinde și divaga pe marginea acestora nu fără a fi sedus de atenția artistului pentru detalii, pentru redarea materialităților, a transparențelor, a planurilor compoziționale multiple. Cu o adevărată voluptate descriptivă, detaliile structurilor copleșesc uneori firul narativ, însă ca în cazul oricărei idei majore, este nevoie de decantarea temporală, de reiterarea sub alte forme pentru a putea găsi reprezentarea esenței. Este o provocare pentru artist și pentru privitor deopotrivă.

Într-o cromatică redusă, sobră, bazată în majoritate pe contraste valorice, monocromii sau armonii reținute, întreaga expoziție cuprinsă sub genericul „Bazar” ne propune și câteva teme de reflecție privind relația dintre oameni și obiecte, reflectarea sinelui, spațiul interior ca mod de manifestare, ca subiect de conversație, ca spațiu spiritual. Interesante și sugestive sunt, astfel, lucrările cu titlu de atelier, de studiu, precum „Autoportret”, „Night of my mind”, „David”.

O expoziție de debut artistic profesional, cu deschidere către noi direcții de cercetare și aprofundare, găsirea unor noi modalități de expresie și, desigur, noi provocări pe plan creativ, pentru care membrii Filialei UAP Suceava îi doresc succes și inspirație. Expoziția poate fi vizitată până pe 10 august 2025, la Galeria de Artă „Ion Irimescu” Suceava.

Camelia Sadovei