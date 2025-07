Titlul de azi e de o ambiguitate perfectă. Fireşte, cei care citiţi vă întrebaţi cine sau ce e în grafic, iar paradoxul chiar nebun este că în grafic suntem toţi! Şi eu, care susţin că panaramele noastre de echipe "europene" n-au nicio şansă să ajungă în grupele competiţiilor, adică acolo unde încep să vină banii, dar şi ele, cel puţin cele două intrate deja în preliminarii şi care, în pofida jocului jenant etalat, s-au calificat totuşi în turul al doilea al preliminariilor Champions' League (FCSB), respectiv Europa League (CFR Cluj). Numai că în turul 3 am serioase îndoieli că mai apucă vreuna din ele să joace, nu neapărat din cauza adversarilor (Shkendija din Macedonia şi Lugano din Elveţia sunt cele două norocoase cărora tragerea la sorţi le-a scos în cale panaramele noastre, FCSB şi CFR Cluj) care nu sunt totuşi nişte găini blegi, ci din cauza propriilor lor prestaţii de-a dreptul îngrozitoare. La FCSB, explicaţia e simplă: la câtă minte şi ştiinţă a jocului are "antrenorul" Becali, nici n-ai la ce să te aştepţi mai mult decât s-a văzut în dubla cu necalificaţii din Andorra, pe lângă care macedonenii care urmează sunt un fel de brazilieni! Dincolo, cam la fel: mintea clovnului Petrescu, setată pe "dosu-n poartă" şi pe ce-o da Dumnezeu în atac, nu cred că are soluţii pentru a depăşi fabuloasa echipă din Lugano, de care dacă până acum n-aţi auzit nu e vina mea! Aşadar: dacă măcar una din astea două ale noastre trece mai departe, înseamnă că încă mai există miracole. Iar eu continui să afirm că maximum una din patru ale noastre ajunge în grupele "europene".