La Muzeul de Istorie Suceava s-a deschis vineri, 30 mai 2025, expoziția „Biblia în camee”, a artistului german Andreas Roth, care cuprinde șicea mai mare camee din lume, după cum susține autorul. Este vorba de lucrarea „Bătrânul Adam și Omul Nou”, la care artistul a lucrat 1.070 de ore, împreună cu tată său (acesta a murit acum patru ani). Lucrarea, după cum a povestit artistul Andreas Roth, are o greutate de 4,68 kilograme. Suportul este făcut din rocă importată din Brazilia (zăcământ de agat), la fel ca și cameea, și are reprezentări din Vechiul și Noul Testament. Dacă vorbim de camee, ne gândim la o piatră dură - agat - cu multe strate divers colorate, sculptată în relief cu o figură sau cu un motiv decorativ.



De altfel, în toate cele 22 de camee din expoziție sunt reprezentări biblice, multe simboluri. Alături de unele exponate se află și schițele originale.

Coordonatorul expoziției și moderatorul vernisajului, dr. Constantin Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei, a afirmat că expoziția „Biblia în camee” este pentru prima dată în România și este o expoziție remarcabilă. Emil Ursu i-a mulțumit lui Rainer Vollkommer (Muzeul Naţional Liechtenstein), prezent la eveniment, pentru că a facilitat aducerea acestei expoziții la Suceava. Rainer Vollkommer a reamintit publicului aflat la vernisaj că între Muzeul Naţional Liechtenstein și Muzeul Național al Bucovinei există o colaborare de aproape 10 ani. Directorul Emil Ursu le-a mulțumit tuturor celor care au participat la realizarea expoziției, „dr. Monica Dejan, curator, Florentina Țehaniuc (cele două au făcut posibilă aducerea la Suceava a pieselor din expoziție), colegilor de la Conservare, care s-au ocupat de organizarea expoziției și celorlalți colegi care au contribuit la realizarea acestui eveniment (promovare, afișe etc.)”. La vernisaj au fost prezenți și au salutat publicul Nicolae Robu, vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, și Cătălin Fediuc, șef al Cancelariei prefectului.



· Fiecare sculptură, o adevărată operă de artă





Publicul sucevean și nu numai poate să admire, până pe 31 august 2025, cele 22 de camee de mari dimensiuni cu tematică biblică, dedicate unor momente esențiale în definirea creștinismului ca moștenitor al tradițiilor Vechiului Testament și creator al Noului Testament. „Fiecare sculptură, o adevărată operă de artă, a adus la viață scene biblice într-o manieră unică și profundă.



Fiecare camee are o poveste unică, impresionantă ca tematică și execuție. Ne bucurăm că am putut oferi vizitatorilor noștri această experiență culturală de excepție”, a transmis echipa de organizare a expoziției.



Buna Vestire, Nașterea Domnului, Fuga în Egipt, Răstignirea, Învierea și Înălțarea Domnului sunt încrustate în straturi fine de agat, ceea ce oferă o viziune nouă, puțin cunoscută, dar la fel de valoroasă în simbolistica ei care străbate mileniile. Eleganța execuției care dovedește simțire artistică și abilități tehnice remarcabile este semnătura lui Andreas Roth și a lungului șir de înaintași care au făcut ca această artă să continue, el fiind la a patra generație de artiști.



Andreas Roth s-a născut în orașul Idar-Oberstein și își desfășoară activitatea, urmând o lungă tradiție de familie, în această localitate vest-germană cunoscută sub numele de „orașul pietrelor prețioase”. Andreas Roth îmbină tehnica de finețe cu talentul său artistic și rezultatul este unul uimitor.



În Evul Mediu, datorită numeroaselor zăcăminte de agat, la Idar - Oberstein a existat o comunitate specializată în realizarea obiectelor din pietre prețioase și semi-prețioase. După epuizarea zăcămintelor locale, această tradiție continuă și astăzi datorită descoperirii de zăcăminte de agat peste ocean, în principal în Brazilia.