Marţi, 27 Mai 2025 (17:34:00)

Marți, 27 mai 2025, pe scena Casei de Cultură Rădăuți, elevii clasei a XI-a E, specializarea Știinte sociale - intensiv limba engleză, de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, coordonați de diriginta prof. Ana-Gabriela Pogorevici, au spus povestea comunismului prin intermediul unei piese de teatru pusă în scenă în limba engleză.

Piesa de teatru, operă a dramaturgului Matei Vișniec, “Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal” (“How to explain the history of communism to mintal patients”), este o comedie amară despre delirul societății totalitare, o piesă despre experimentul eșuat al „celei mai bune lumi posibile”, comunismul. Într-un decor ce amintește de perioada stalinistă, elevii au transpus „oroarea travestită în costum umanist”.

„Interpretarea a fost realizată în limba engleză, iar adolescenții actori au demonstrat talent, implicare, solidaritate, expresivitate, efervescență, dar și cunoștințe de istorie și limba engleză.

Felicitări pentru o inedită formă de evaluare și autopsie a comunismului!

Cu adevărat a fost o activitate <altfel>, în care istoria și arta teatrală s-au îmbinat armonios într-o creație artistică pe măsura talentului elevilor din clasa a XI-a E! Mulțumiri domnului Ovidiu Foca, director al Casei de cultură Rădăuți, pentru găzduire!”, au transmis reprezentanții unității.

Elevi artiști: Anghelina Alexandra Paula, Bodnărescu Ionela Narcisa, Calance Alexia Cristina, Caunii Luca Nicola, Cazacu Claudiu Alin, Coroamă Sebastian Ionuț, Crăciun Alexandra, Dan Paul Edvin, Dăscălescu Matei Gabriel, Dobrotă Antonie-Darius, Gazda Elisabeth Maria, Grămadă Ioana Melissa, Grecu Irina Elena, Halunga Sebastian, Hîj Alessia, Ihnatiuc Amalia, Istratoaie Diana Vanesa, Jacotă Denisa Patrizia, Lungu Teodor-Cristian, Magdici Cristian Ștefan, Mihalescu Luca Ștefan, Olariu Codrin Valentin, Pricob Lavinia Ruth, Sascău Gabriel Valentin, Șagău Ioana, Șologon Alina, Teleagă Ariana Teodora, Tomșa Alexandra Raluca, Ungurean Elena, Ursăciuc Eliza, Ursan Alexandra Ioana, Ursescu Mara, Vlădeanu Cristian.