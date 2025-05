Marţi, 27 Mai 2025 (11:36:39)

Dr. Emanuela Mercore Huțanu, unul dintre pionierii Medicinei Stilului de Viață (MSV) din Europa și fondatorul Societății Române de Medicină a Stilului de Viață, certificată în MSV de către International Board of Lifestyle Medicine, a participat, săptămâna trecută, la Forumul Național de Medicină a Stilului de Viață, în Parlamentul României, unde a adus în atenția decidenților politici necesitatea adoptării unei strategii de prevenție a bolilor cronice netransmisibile. Evenimentul a fost organizat sub egida Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, în parteneriat cu Societatea Română de Medicină a Stilului de Viață (Romanian Society of Lifestyle Medicine - RSLM), reunind experți, lideri ai societății civile, decidenți politici și cadre medicale, în contextul celebrării Săptămânii Internaționale de Medicină a Stilului de Viață.

În cadrul manifestării, dr. Emanuela Mercore Huțanu, preşedinta RSLM, a arătat că România „se confruntă cu o criză profundă a sănătății publice”. „Bolile cronice netransmisibile – diabetul, obezitatea, bolile cardiovasculare, cancerul – ne consumă resursele, ne epuizează medicii și, mai grav, ne fură ani de viață trăiți cu sens”, a subliniat medicul.

Potrivit unui comunicat de presă remis de RSLM, președinta Comisiei pentru apărare din Senat, Nicoleta Pauliuc, a accentuat că „peste 80% din decesele din țara noastră sunt provocate de boli cronice netransmisibile”, ceea ce reprezintă „un semnal de alarmă pentru întreaga societate" și arată necesitatea unei alte abordări a politicilor de sănătate publică, prezentând Medicina Stilului de Viață ca fiind o soluție.

„Am pus acest forum sub egida Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională tocmai pentru a transmite un mesaj clar: sănătatea nu este doar un <dosar> al Ministerului Sănătății. Este o problemă de securitate națională", a afirmat senatoarea Pauliuc.

· Cei 6 piloni ai unui stil de viață sănătos

În cadrul forumului a fost prezentată Carta Medicinei Stilului de Viață pentru România, „care conturează o viziune sinergică pentru integrarea MSV în sistemul național de sănătate și educație” și are scopul de a sprijini eforturile actuale ale României „de a îmbunătăți sănătatea populației, de a reduce povara bolilor cronice netransmisibile și de a îmbunătăți starea de sănătate a personalului din sistemul de sănătate”, conform comunicatului.

Experți internaționali din cadrul Colegiului American de Medicină a Stilului de Viață (ACLM), Bordului Internațional de Medicină a Stilului de Viață (IBLM), Organizației Mondiale de Medicină a Stilului de Viața (WLMO), Consiliului European de Medicină a Stilului de Viață (ELMC), Alianței Globale de Medicină a Stilului de Viață (LMGA), precum și reprezentanți ai institutelor și societăților de profil din Europa, Asia, America și Australia au prezentat soluții clare pentru combaterea bolilor cronice. Aceștia au subliniat importanța formării profesioniștilor în sănătate și a transformării sistemului medical prin intervenții bazate pe dovezi științifice, axate pe 6 piloni: alimentație sănătoasă, mișcare regulată, somn de calitate, evitarea substanțelor nocive, relațiile sociale pozitive și gestionarea stresului.

„Sănătatea este cea mai valoroasă resursă a unei națiuni. Odată pierdută, niciun sistem, oricât de performant, nu o poate recupera în întregime. Trebuie să o apărăm cu orice preț – prin politici publice inteligente, prin educație de masă și prin curajul de a schimba paradigma. Avem cunoștințele, avem modelele internaționale, avem partenerii potriviți. Este timpul să facem conexiunea și să transformăm viziunea RSLM în realitate: o Românie fără boli cronice netransmisibile. Oamenii suferă nu din lipsa tratamentelor, ci din absența unei culturi a prevenției. Astăzi deschidem o pagină nouă pentru sănătatea în România. O pagină scrisă cu luciditate, cu speranță, dar mai ales cu responsabilitate”, a afirmat dr. Emanuela Mercore Huțanu, preşedinta RSLM.

Printre participanții la eveniment s-au aflat prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel, preşedintele Comisiei de Sănătate; colonel medic conf. univ. dr. Cătălin-Gabriel Smarandache, de la Institutul Național de Cercetare şi Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino”; prof. univ. dr. Carmen Orban, președinta subcomisiei de populație și dezvoltare din cadrul Senatului; prof. univ. dr. Cătălina Poiană, preşedinta Colegiului Medicilor din România; conf. univ. Daniela Stanca, preşedinta Colegiului Fizioterapeuților; prof. univ. dr. Paula Perlea, preşedinta Asociației Medicale Române; prof. univ. dr. Corina Zugravu, delegați de la universitățile de medicină şi farmacie din Bucureşti, Cluj, Iași, Galați şi Constanța, Cosmin Tabără, vicepreşedintele Agenției Naționale pentru Sport, Cătălina Constantin, director al Centrului Național de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, alături de reprezentanți ai ambasadei Elveției şi ai Republicii Coreea de Sud.

· Ce este Medicina Stilului de Viață

Organizatorii consideră că integrarea MSV în sistemul național de sănătate este esențială pentru a reduce disparitățile sociale, a îmbunătăți calitatea vieții și a crea un sistem sanitar sustenabil și echitabil.

MSV este o disciplină medicală bazată pe dovezi care se ocupă cu prevenirea, tratarea și adesea remisia bolilor cronice prin intervenții terapeutice ce vizează comportamentele legate de stilul de viață. Se axează pe alimentație integrală preponderent vegetală, activitate fizică regulată, somn restaurativ, gestionarea eficientă a stresului, evitarea substanțelor nocive și dezvoltarea conexiunilor sociale pozitive. MSV presupune intervenții clinice standardizate, furnizate de profesioniști certificați, în cadrul unor echipe multidisciplinare, printr-o abordare centrată pe pacient și pe cauzele reale ale bolii.

RSLM este singura organizație românească afiliată internațional la Alianța Globală de Medicină a Stilului de Viață, Bordul Internațional de Medicină a Stilului de Viață, Organizația Mondială de Medicină a Stilului de Viață și Consiliul European de Medicină a Stilului de Viață, instituții de profil dedicate acestei discipline și integrează toți profesioniștii din sănătate – medici, farmaciști, psihologi, nutriționiști, asistenți medicali, kinetoterapeuți – alături de asociații de pacienți.

Dr. Emanuela Mercore Huțanu face parte dintr-un grup internațional de medici pasionați de acest tip de abordare și, în 2019, a înființat Societatea Română de Medicină a Stilului de Viață, propunându-și să aducă această specialitate medicală în România și să o promoveze pe plan național și internațional.