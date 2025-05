Luni, 26 Mai 2025 (09:51:51)

Consilierul județean AUR Daniel Prelipcean a anunțat, pe pagina sa de socializare, că a demisionat din partid și din deliberativul județean. Redăm integral anunțul transmis de Daniel Prelipcean:

„Dragi suceveni, oameni dragi, astăzi îmi iau rămas bun. Drumul meu politic se oprește aici, cel puțin pentru o vreme. A fost un parcurs greu, dar demn. Și nu pot să plec fără să vă spun, din toată inima: vă mulțumesc.

Vă mulțumesc vouă, celor care mi-ați fost alături în ultimii cinci ani, în proiecte, în lupte, în tăceri și în nădejde. Fără voi, n-aș fi rezistat. Fără voi, n-aș fi avut puterea să mă ridic de atâtea ori. A fost o perioadă de sacrificiu, dar și de vis – visul că România poate fi altfel.

Astăzi, însă, aleg să mă retrag. Îmi dau demisia din Consiliul Județean și din partidul AUR.

Am crezut până în ultima clipă mirajul că tot ceea ce facem este pentru un bine mai mare, pentru cetățeni. Am tras speranță din gândul că, dincolo de toate greșelile, intențiile rămân curate.

Așa am ajuns să asist la unele negocieri, să aud ce se promite, ce se discută. Și atunci, am înțeles. Am înțeles că, din păcate, realitatea era alta. Pentru mine, politica a fost despre adevăr, acțiune și onoare. Nu despre vorbe goale, nu despre jocuri, nu despre funcții. Din păcate, la AUR Suceava, toate acestea au ajuns să fie ignorate. S-a pierdut direcția. În loc de solidaritate – bârfă. În loc de curaj – interese. În loc de proiecte – iluzii. Am fost singur, de multe ori. Și, cu toate acestea, am rămas. Pentru că am crezut. Am acceptat lipsa de sprijin la început, știind că pornim de jos. Dar când am văzut cum vin milioane de euro în conturile partidului, și totuși noi, cei din linia întâi, nu avem nici măcar un avocat care să ne sprijine, niciun specialist care să ne ajute să scriem proiecte, niciun om care să ne apere demnitatea în fața abuzurilor, am înțeles: nu suntem decât instrumente. De unică folosință.

Eu nu pot trăi așa. Nu pot trăi cu pumnul în gură. Nu pot fi decor într-o sală de ședință, în care votul îți e dictat, nu ales. Nu pot fi parte dintr-un sistem în care funcția valorează mai mult decât sufletul.

M-am născut liber și vreau să mor liber. Niciun ban, nicio funcție, nicio promisiune nu-mi poate frânge coloana. Mi-am dorit altceva. Meritocrație, nu nepotism. Adevăr, nu propagandă. O comunitate vie, nu o organizație controlată din umbră de aceleași reflexe vechi.

La Suceava, am descoperit că “altfel de politică” înseamnă, de fapt, aceeași rețetă: șantaj, aroganță, interese. Pentru România, încă mai cred.

Dar nu într-o Românie a partidelor, ci într-o Românie a oamenilor.

O Românie în care fiecare dintre noi să aibă curajul să spună “NU” compromisului, minciunii, fricii. Acolo începe vindecarea.

Pentru George Simion – omul pe care l-am cunoscut acum cinci ani – a fost o onoare să lupt alături de el. Nu știu dacă mai e același. Sper că da. Dacă s-a schimbat, sper că e doar în bine. Dar îl atenționez: e înconjurat de mulți care îi spun ce vrea să audă, nu ce trebuie să audă. Și e periculos când un om devine simbol mai mare decât adevărul. Dragii mei, mergeți mai departe cu fruntea sus.

Fiți demni. Nu uitați cine sunteți. Schimbarea începe cu voi, în casa voastră, în felul în care trăiți, vorbiți, iertați și construiți. Eu plec cu conștiința împăcată. Și cu speranța că undeva, cândva, ne vom regăsi într-o Românie mai curată. Dumnezeu să binecuvânteze țara noastră și pe fiecare dintre voi.”

Coordonatorul județean al AUR Suceava, Dan Filimon, a declarat că locul rămas vacant din Consiliul Județean Suceava va fi ocupat de omul de afaceri Ștefan Cucoradă.

Ștefan Cucoradă are 36 de ani, este absolvent al Facultății de Economie, Administrație și Afaceri din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, studii de licență și master, și are o firmă de transport internațional.