Începutul unei epoci înfloritoare și luminoase pentru biserica închinată Sfântului Mare Mucenic Procopie de către Voievodul Ștefan cel Mare a fost marcat pe 8 iulie 2025, prin sărbătorirea primului hram al Mănăstirii Domnești Milișăuți, așezământ reînființat în primăvara acestui an, prin purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Permanența Consiliului Eparhial Suceava a decis la 10 aprilie 2025 refacerea Bisericii „Sfântul Procopie” Milișăuți, ctitorită de Ștefan cel Mare în 1487 și distrusă de armata austro-ungară în 1917, și înființarea unei mănăstiri în jurul ei, cu o obște condusă de protos. Ioan Tofan. Este a doua mănăstire înființată în jurul unei biserici monument istoric de la începutul acestui an, după cea constituită în jurul Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” Poiana, oraș Dolhasca, care se adaugă altor vechi mănăstiri redeschise, pentru a respecta dorința ctitorilor, Mirăuți, Pătrăuți, Părhăuți, Solca, Arbore, Bălinești, Ițcani, „Sfântul Ilie” – Șcheia, Ilișești, Mănăstioara etc.

În ziua prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Procopie, la ceas de bucurie pentru întreaga comunitate, în mijlocul celor prezenți s-a aflat Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Respectând tradiția din străbuni potrivit căreia oaspeții de seamă sunt întâmpinați cu pâine și sare, prăznuirea ocrotitorului vechiului așezământ domnesc a început cu hirotesia întru stareț a protosinghelului Ioan Tofan, director al Biroului Fundațiilor și Asociațiilor, din cadrul Sectorului de Asistență Socială și Medicală al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, după citirea rugăciunilor de binecuvântare, i-a oferit părintelui Ioan toiagul de stareț, obiect care simbolizează autoritatea, responsabilitatea și buna păstorire pe care le are de îndeplinit în cadrul obștii monahale încredințate lui de Dumnezeu.

A urmat săvârșirea Sfintei Liturghii pe un podium special amenajat lângă ruina clopotniței de la Bădeuți-Milișăuți, răspunsurile liturgice fiind oferite de membri ai Grupului Psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, dirijat de această dată de arhid. Marius Ion Zavate. Din numerosul sobor împreună slujitor au făcut parte reprezentanți ai Centrului Eparhial Suceava, între care arhim. Serafim Grigoraș, exarh de zonă, arhim. Dosoftei Dijmărescu, exarh cultural al eparhiei, arhim. Justinian Săvescu, secretar, pr. Alexandru Flavian Sava, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pr. Mihai Cobziuc, consilier în cadrul Biroului de Relații cu Minoritățile, pr. Ionuț Isopescu, consilier al Sectorului Educațional-Teologic, pr. Andrei Mocanu, consilier al Sectorului de Asistență Socială și Medicală, precum și protoiereii protopopiatelor Rădăuți și Suceava I, pr. Ionel Constantin Maloș și pr. Ionel Doru Budeanu. S-au alăturat în slujire stareți ai mănăstirilor din cuprinsul eparhiei și slujitori ai parohiilor din împrejurimi, oaspete special fiind pr. Gabriel-Andrei Gherasă, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Chișinăului.

După citirea textului Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia, după ce a tâlcuit mesajul Sfintei Scripturi pentru această zi, a subliniat importanța unității și a înțelegerii, mai ales în contextul social actual în care dezbinarea își face simțită prezența pe toate planurile, mai ales în sufletele oamenilor, lăuntric. Pornind de cea dintâi scrisoare pe care Sfântul Apostol Pavel le-a transmis-o creștinilor din Corint și de la un fragment din Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iuda, fratele lui Iacob, Preasfinția Sa a punctat importanța păcii și a iubirii în familie, în comunitate și în lume, punctând totodată jertfa Sfântului Mare Mucenic Procopie și a Binecredinciosului Ștefan cel Mare și Sfânt.

„Un om dezbinat în el însuși este un om care are mintea împrăștiată, care nu are stăpânire pe gândurile lui. Este o persoană care se apucă de un lucru, uită de el și începe altul. Nu are o pace, o adunare înlăuntrul său. Mintea și inima lui sunt separate, voința lui și rațiunea lui sunt pe coordonate diferite. Una vrei și alta faci. Acesta este semnul că nu ești liber pe dinlăuntru, cum spune și Sfântul Apostol Pavel, că știu ce este bine, dar nu pot să-l fac. Fac răul pe care nu vreau să-l fac. Asta înseamnă dezbinarea cea dinăuntru dintre minte și inimă, dintre trup și suflet. Sufletul vrea cele ale sufletului. (…) Să iubiți pe cei care vă îndeamnă la unitate, să vă depărtați de aceia care vă îndeamnă la dezbinare. Și mai mult decât atât, aveți grijă de sufletele dumneavoastră. Adunați-vă, faceți-vă timp pentru a vă pune ordine în gânduri. Rugați-L pe Dumnezeu, care este Dumnezeul unității și care S-a rugat pentru unitate în lumea aceasta, nu doar între oameni, ci unitate înlăuntrul ființei umane. De vom face lucrul acesta, m-aș bucura să știu că venirea noastră în această zi de prăznuire a Sfântului Mucenic Procopie, în cinstea căruia peste câțiva ani, după bătălia aceasta de la Râmnic a ridicat Voievodul Ștefan cel Mare această biserică de aici de la Bădeuți, de la Mileșăuți, n-a fost una în zadar, doar ca să bifăm un moment, ci să plecăm cu un gând pe care mă rog Domnului să-l lucrăm.”

Alături de credincioșii din localitățile din apropiere, părtași la bucuria hramului au fost și reprezentanți ai oficialităților centrale și locale, maici starețe ale mănăstirilor bucovinene, precum și ostenitori ai Centrului Eparhial Suceava.

La finalul slujbei, protos. Ioan Tofan a adus mulțumire Dumnezeului milei și al iubirii, Înaltpreasfințitului Părinte Calinic pentru toată grija și dragostea sa părintească, pentru tot sprijinul material și duhovnicesc, pentru îndemn, pentru binecuvântare, și Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar, pentru prezență și cuvântul așezat la inimă. Gândul de recuștină s-a îndreptat apoi spre delegații autorităților statului, precum și spre toți cei prezenți, care cu rânduială și jertfelnicie au sprijinit buna desfășurare a acestei sărbători.

Nu în ultimul rând, preacuvioșia sa a reiterat însemnătatea refacerii bisericii ctitorite de Ștefan cel Mare la Bădeuți-Milișăuți, distrusă în Primul Război Mondial, atât prin sprijin material în ceea ce înseamnă zidirea propriu-zisă a locașului de cult, cât mai ales prin rugăciune și inimă binevoitoare.

Biserica Mănăstirii Domnești Milișăuți „Sfântul Mucenic Procopie” a fost ridicată de Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt în anul 1487 pentru a aduce mulțumire pentru biruința obținută în urma bătăliei de la Râmnic, din 8 iulie 1481.

Irina URSACHI