Municipiul Suceava

Să dai mii de euro pe un garaj cu acte în regulă, să plătești mii de lei impozit pe construcție și chirie pe teren și să te trezești cu utilajele de demolare pe stradă - e o situație cu care se confruntă o parte dintre suceveni, ca urmare a campaniei declanșate de Primăria Suceava.

”Timpul garajelor a trecut” spun reprezentanții administrației locale, care au și acționat cu determinare în această privință, în mai multe zone unde au fost ridicate garaje în urmă cu zeci de ani pe domeniul public sau privat al municipiului.

Acum au ajuns în zona străzilor 6 Noiembrie și Mihai Viteazu, unde zeci de proprietari de garaje au fost notificați luna trecută în privința faptului că în vederea implementării unui proiect de utilitate publică – o parcare, se impune eliberarea terenului – proprietate privată a municipalității. Pentru convingere se apelează la spiritul lor civic, precum și la o potențială disponibilitate a unui loc de parcare în parcarea publică care urmează să fie amenajată. Parcări în care nu pot fi rezervate anumite locuri, ci sunt disponibile pentru toți pe principiul ”primul venit, primul servit”.

În vreme ce unii proprietari s-au conformat, văzând ce s-a întâmplat cu garajele din zonele unde s-a intervenit anterior, chiar dacă au fost inițiate acțiuni în instanță sau au avut loc proteste, alții au de gând să se lupte în instanță cu administrația locală, pentru încălcarea dreptului la proprietate.

”Nu se poate dispune demolarea unei construcții dobândite cu bună credință, indiferent de caracteristicile sale.... În eventualitatea unei astfel de opțiuni, am dreptul la prețul de piață al garajului”, spune unul dintre proprietarii de garaje de pe strada 6 Noiembrie, care a cumpărat recent garajul, are plătite taxele și impozitele până la finele anului, iar evaluarea în baza căruia i s-a stabilit impozitul pentru construcția pe care o are intabulată și unde are și branșament de la EON încadrează edificiul la o valoare de peste 50.000 de lei.

”Dacă alții s-au lăsat intimidați, și-au demontat porțile și au permis abuzurile administrației, o parte dintre proprietari am acționat în instanță, am chemat evaluatori și vom continua demersurile necesare pentru a fi despăgubiți în condițiile demolării ilegale”, spune unul dintre proprietarii de garaje, care a trimis o scrisoare deschisă redacției Monitorul de Suceava.

Între timp, pe strada 6 Noiembrie, unde sunt circa 15 garaje care urmează să fie demolate, Poliția Locală a fost prezentă de miercuri, s-au luat măsuri de restricționare a circulației, iar joi sunt programate a veni utilajele de demolare, care nu țin cont de supărările oamenilor, de acțiunile lor în instanță sau de solicitările repetate către primărie, ci doar de ordinele care li se dau să fie executate. Adică... demolare!