Ediția a VIII-a

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” a organizat la începutul lunii iulie cea de-a VIII-a ediție a Școlii de vară „Valter Vasile Olariu”, proiect inițiat de prof. Vasile Roșca și coordonat de conducerea colegiului, director prof. dr. Adrian Nicolae Puiu și director adjunct prof. dr. Luminița Lăzărescu.

Activitățile școlii de vară au urmărit dezvoltarea competențelor matematice ale elevilor participanți prin activități educaționale structurate, desfășurate într-un cadru non-formal și stimulativ.

Organizarea și desfășurarea activităților acestei ediții a școlii de vară a presupus un efort colectiv, antrenând o mare parte a personalului școlii (27 profesori, cinci elevi voluntari și reprezentanți ai personalului didactic auxiliar).

Școala de vară din acest an a oferit celor 67 de participanți (22 elevi de clasa a V-a, 14 elevi - clasa a VI-a, 13 elevi - clasa a VII-a și 19 elevi - clasa a IX-a) un cadru de învățare ideal pentru consolidarea cunoștințelor de matematică și, în același timp, pentru dezvoltarea unor competențe esențiale: gândirea critică, lucrul în echipă, gestionarea emoțiilor, comunicarea în limbi străine, inițiativă antreprenorială, autocunoaștere, comunicare și relaționare, educație media, utilizarea responsabilă a resurselor digitale, dezvoltare armonioasă prin sport.

Activitățile la disciplina Matematică au fost susținute de prof. Vasile Roșca (CN „E. Hurmuzachi”), prof. Oana Dumitrescu (CN „E. Hurmuzachi” și C „Andronic Motrescu” Rădăuți), prof. Ionela Brăilean (Șc. Gimnazială Nr. 2 Iaslovăț) și de elevul Sebastian Buliga (CN „Ștefan cel Mare” Suceava), orele de Limba și Literatura Română, dedicate elevilor clasei a VII-a, fiind proiectate și susținute de prof. Alexandra Chifan (CN „E. Hurmuzachi”).

Activitățile educative din a doua parte a programului au fost orientate spre sfere de interes diferite, după cum urmează: antreprenoriat (prof. Mirela Chelba, prof. dr. Luminița Lăzărescu), științe (prof. dr. Aspazia Băeșu, prof. Silvia Pruteanu, prof. Mariana-Loredana Puiu), comunicare, cunoaștere și dezvoltare personală (prof. Cristina Anfimov, prof. Mărioara Ardelean - consilier școlar, prof. Beatrice Halip, prof. Iulian Halip), jocuri interactive (prof. Paula Haiura, prof. Nicoleta Mitrofan, prof. dr. Ana Gabriela Pogorevici, prof. Angelica Popovici, prof. dr. Florin Popovici), limba engleză (prof. Raluca Nanu), informatică (prof. Gabriela Coajă, prof. Antoneta Lăzărescu), educație media (prof. dr. Maria Epatov), șah (prof. Vasile Roșca), educație fizică și sport (prof. Alexandru Ciobara, prof. Rodica Hrihor), drepturile elevilor (Alexandra Ionesi, vicepreședintele Consiliului Școlar al elevilor din cadrul colegiului, elevă în clasa a IX-a E).

· Concursul de matematică „Valter Vasile Olariu”

Pe 4 iulie a fost organizat Concursul de matematică „Valter Vasile Olariu”, la care au participat 41 de elevi, cei care au obținut cele mai bune rezultate pe nivel de participare fiind premiați în cadrul festivității de închidere a cursurilor școlii de vară.

Astfel, Premiul I a fost obținut de elevii: Mironiuc Eduard Ionuț și Muntian David Gabriel (a V-a), Puiu Darius (a VI-a), Băeșu Andrei (a VII-a), Mihalescul Gabriel Valentin (a IX-a A), fiecare primind și un stimulent în bani din partea EGGER România, sponsor principal al proiectului și concursului.

Premiul al II-lea a fost obținut de Fornaro Mariangela (clasa a VII-a), Bățaru Maria-Alexandra și Pahome Paul (clasa a IX-a B), premiul al III-lea de elevii Ionesi Dragoș Gabriel (a VII-a), Galan Gabriel (a IX-a B) și Filimon Anamaria (a IX-a C), mențiuni fiind acordate elevilor: Haiura Amalia (a V-a), Crăciun Eduardo Mario (a VII-a), Chirila Andrei Silviu (a IX-a C), Cuciurean Florin (a IX-a A), Filimon Mihaela (a IX-a C), Joltea Maria (a IX-a B).

„Adresăm mulțumiri doamnei inspector școlar pentru Educație permanentă, prof. Tatiana Vîntur, din cadrul IȘJ Suceava, pentru asigurarea cadrului organizatoric și coordonarea școlilor de vară din județul Suceava, sponsorului EGGER România pentru susținerea permanentă a educației și performanței care a făcut posibilă implementarea acestui proiect educațional și Cofetăriei Galany&Yoko Sushi, care a asigurat servicii de catering și a oferit produse de patiserie elevilor la festivitatea de încheiere a cursurilor școlii de vară. Totodată, adresăm mulțumiri părinților elevilor participanți pentru încrederea acordată școlii noastre și pentru sprijinul constant oferit copiilor lor în demersurile educaționale. Implicarea și susținerea acestora au contribuit în mod esențial la reușita acestei ediții a Școlii de vară și la crearea unui mediu educațional motivant și sigur pentru toți participanții”, au transmis reprezentanții școlii.