O carte pe zi: „Portretele unei căsnicii”

Autor: Sándor Márai

Traducător: Péter Demény

Apariție: 2024

Nr. pagini: 400

Editura: Curtea Veche

Descriere

Ilonka povestește. În Budapesta dintre războaie, căsnicia burgheză cu industriașul Péter părea fără cusur privită din afară. Însă pe dinăuntru pierea, strivită sub apăsarea unui secret de nepătruns al bărbatului. Péter povestește. Căsătoria cu Ilonka s-a sfârșit. Dar nu și sfâșierea conștiinței lui tragice, împărțită între pasiunea pe cât de veche, pe atât de mistuitoare pentru Iudita – servitoarea care nu s-a lepădat de lumea ei nici după ce a luat-o de soție – și lumea lui, pe care n-o poate salva de tăvălugul istoriei. Iudita povestește. Anii au trecut, vremurile s-au schimbat, iar ea și-a lăsat în urmă soțul și țara. Însă nu și trecutul, pe care i-l destăinuie unui tânăr iubit într-o noapte de alcov, cu Roma fremătând sub portocalii de la fereastră.

Trei actori ai aceleiași drame și, la sfârșit, un raisonneur neașteptat își spun poveștile-confesiuni ca pe niște roluri prinse într-un joc de oglinzi. Pe fundal, Dunărea, maiestuoasă ori măturând resturile asediului, saloanele budapestane interbelice, o operă de Wagner. În decor, o panglică mov. Sándor Márai pătrunde până în crevasele fine ale sufletului omenesc și surprinde atât antagonismele de clasă ale unei lumi la asfințit, cât și agonia adevărului crunt, aflat în răstimpul dintre două clipiri.

Ce spun criticii

“Portretul cubist al unei iubiri chinuitoare, pe fundalul unei societăți muribunde.” (Publishers Weekly)

„Strălucitor. Márai dă voce unei lumi dispărute ca într-un cor antic ce intonează o odă și în același timp un manifest.” (The New York Times)

„La fel ca Tolstoi, Márai surprinde cu un talent desăvârșit micile nuanțe care definesc o căsnicie. Și tot ca Tolstoi, are geniul de a diseca diferențele mărunte care separă straturile societății.” (The Daily Beast)

„Un roman fenomenal, prin care Márai confirmă că este unul dintre cei mai mari romancieri ai secolului al XX-lea.” (Booklist)

„Cu fiecare voce din roman, Márai creează suspans și dezvăluie noi straturi și întorsături ale poveștii. Elegant ritmată și impregnată cu nostalgie și regret, cartea evocă și cercetează atât natura dorinței, cât și declinul unui mare imperiu.” (Publishers Weekly)