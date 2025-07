„Eroul meu bucovinean”

Povestea de viață a străbunicului lui, așternută în lucrarea „Eroul meu bucovinean”, a impresionat jurații celei de-a 19-a ediții a Concursul „Eroul de ieri și de azi”.

Suceveanul Rareș Achiței, elev la Colegiul Militar „Mihai Viteazu” Alba Iulia, a obținut Premiul I la concursul menționat, organizat de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, adolescentul fiind inspirat de faptele de arme ale străbunicului său, Dumitru Grahoțchi.

„Străbunicul meu rămâne, pentru mine, mai mult decât o amintire – este modelul care m-a inspirat să aleg drumul colegiului militar și să cred în valori precum onoarea, curajul și datoria”, mărturisește elev caporal Rareș Achiței, din clasa a XI-a.

Înscris la secțiunea eseu, Rareș a așternut în rândurile lucrării intitulate „Eroul meu bucovinean”, povestea de viață a străbunicului Dumitru Grahoțchi.

Sub coordonarea prof. de istorie Dan Anca, memoria veteranului celui de-al Doilea Război Mondial, curajul și loialitatea față de țară și camarazi sunt păstrate vii.

„În fiecare familie există o poveste care merită spusă.

A mea începe cu un străbunic care a trăit războiul în toată durerea și greutatea lui. Lucrarea mea a fost un omagiu adus acestui om simplu, dar cu suflet puternic. Am adunat povești transmise din vorbă în vorbă, am cercetat documente vechi și am privit cu emoție fotografii păstrate cu grijă în familie. Așa am reușit să înțeleg mai bine ce a însemnat viața lui în război – frigul, teama, dorul, dar mai ales curajul.

Profesorul meu, domnul Dan Anca, m-a sprijinit cu răbdare și implicare, iar datorită îndrumării sale am reușit să dau glas unei povești care merită să fie auzită. Premiul I nu a fost doar o răsplată a efortului depus, ci și un semn că memoria străbunicului meu continuă să trăiască prin mine. El rămâne, pentru mine, mai mult decât o amintire – este modelul care m-a inspirat să aleg drumul colegiului militar și să cred în valori precum onoarea, curajul și datoria”, a mărturisit Rareș.

Buna educație civică a elevului

De asemenea, Cultul Eroilor Suceava, prin plt. adj. șef (r) Cristinel Pădurariu, a transmis: „Apreciem că în spatele acestei meritorii recunoașteri se regăsește buna educație civică de care a beneficiat Rareș în familie și în Școala Gimnazială <Ion Creangă> Suceava, absolvită de către acesta în anul 2023.

Filiala Județeană Suceava a Asociației Naționale Cultul Eroilor <Regina Maria> aduce mulțumiri sincere tuturor persoanelor și instituțiilor care prin atitudine, programe școlare și nu în cele din urmă prin conștiință de neam și țară construiesc, în mod solid, veșnicia neamului românesc, cel care s-a ridicat și a rezistat în istorie doar prin eroii săi”.