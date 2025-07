Investiție

Bucovina are un nou reper culinar și turistic odată cu inaugurarea restaurantului Stone Grill, o investiție a Grupului de Firme Calcarul din Pojorâta. Noul restaurant cu autoservire, aflat la intersecția dintre E 58 și drumul județean către Fundu Moldovei, promite o experiență culinară rafinată într-un cadru modern, familiar și accesibil, sub semnătura celebrului chef Jakob Hausmann.

Inaugurarea noii locații a avut loc la începutul acestei săptămâni, în prezența președintelui Grupului de Firme Calcarul, Nicolae Troașe, alături de care au fost prezenți directorul general Daniel Burlacu, directorul de dezvoltare Andrei Troașe, precum și alți reprezentanți din conducerile firmelor care fac parte din acest grup. Printre invitații prezenți la eveniment s-au numărat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, și primarul comunei Pojorâta, Ioan Bogdan Codreanu, cei doi subliniind faptul că astfel de investiții sunt extrem de importante pentru turismul din județ, cât și pentru comunitățile locale. La inaugurarea restaurantului Stone Grill din Pojorâta au mai participat numeroși primari din zona de munte a județului, oameni de afaceri, precum și cei care au fost implicați direct în construcția noii locații.

Un proiect cu viziune în zona Bucovinei

Președintele Grupului de Firme Calcarul, Nicolae Troașe, a subliniat că inaugurarea restaurantului are loc într-un an aniversar, când acest grup împlinește 30 de ani de activitate și reprezintă doar o primă investiție din cele care urmează să fie inaugurate în perioada următoare. „Standardele pe care ni le-am propus sunt ridicate. Credem că această investiție va aduce plusvaloare nu doar nouă, ci întregii comunități. E o completare a ofertei din zonă, o normalitate în peisajul turistic din Bucovina”, a declarat Nicolae Troașe. El a dat asigurări că viitorii clienți vor avea parte de mâncăruri de o foarte bună calitate, la prețuri accesibile. „Vă garantez că nu este o locație scumpă. Ceea ce vă pot garanta este că atât eu, cât și colegii mei ne vom preocupa sa menținem o calitate superioară, pentru că acesta este doar începutul unor investiții pe care le facem în această zonă”, a spus președintele Grupului Calcarul. El a mai adăugat că Stone Grill este un restaurant care vine cu un concept pentru o locație cu autoservire. „Într-o lume trepidantă, când nu ai foarte mult timp, nu trebuie să aștepți după un ospătar. Te-ai dus, ai văzut oferta și te bucuri de mâncăruri foarte bune într-o locație frumoasă, de unde pleci apoi cu o amintire plăcută. Pentru că lumea trebuie să înțeleagă că se poate mânca foarte bine, nu neapărat tradițional bucovinean. Pentru că cheful Jakob Hausmann nu pregătește numaidecât tradițional bucovinean. După atâți ani, are gusturile pe care și le-a format singur și pe care le va transpune și în mâncărurile preparatele aici. Eu sunt convins că cei care ne vor trece pragul vor avea parte de experiență plăcută”, a completat Nicolae Troașe.

El a arătat că acest concept de autoservire, inspirat din modelele europene, oferă eficiență și calitate, într-o locație unde clienții se pot bucura de preparate de cea mai bună calitate într-un decor montan autentic.

Investiție de peste 2 milioane de euro și facilități de top

La rândul său, directorul de dezvoltare în cadrul grupului, Andrei Troașe, a detaliat investiția, care se ridică la aproximativ 2,2 milioane de euro (TVA inclus). „Am decis să facem această investiție din lipsa locațiilor de acest gen, cel puțin în zona județului Suceava. Am circulat foarte mult la București, Iași, Bacău și înspre vestul țării, spre Cluj, și nu am găsit nici o locație care să ne satisfacă nevoile pe care ni le-am dori, așa cum găsim în afară. Ideea am luat-o de la locațiile de pe autostrăzile din Italia, Germania, Austria și ne-am dorit să aducem același suflu din Occident și la noi în țară. Investiția a durat aproximativ 2 ani de zile, de la momentul în care am început săpătura, până la ce ați putut să vedeți astăzi, clădirea restaurantului și tot ce înseamnă partea de echipamente, accesorii și așa mai departe. Mai avem parcarea de autocamioane, o clădire care pune la dispoziția șoferilor dușuri cu plată, toalete, mașini de spălat rufe și uscătoare. Și în plan mai avem extinderea parcării de camioane. Parcarea pentru autovehicule este la 36 de locuri, momentan, cu o capacitate extinsă probabil în următorul an”, a explicat Andrei Troașe.

Un pas spre un proiect turistic integrat

În același timp, directorul general al Grupului Calcarul, Daniel Burlacu, a explicat că Stone Grill este parte dintr-o strategie de extindere turistică, alături de complexul Aquarius din Câmpulung Moldovenesc și Domeniul Cerbilor. „Proiectul Stone Grill este acum la doar 25-30% din ceea ce va deveni un obiectiv turistic de amploare. Iar decizia de a deschide acest restaurant în această locație a venit și după ce am constatat în toți aceștia ani o creștere a traficului rutier, atât pe drumul național 17, E 58, cât și pe drumul județeanul 175, care mărginesc cele două laturi ale restaurantului”, a spus Daniel Burlacu. El a adăugat că într-o primă fază întreaga investiție se întinde pe o suprafață de peste 12.000 mp, iar proiectul include o parcare generoasă pentru autoturisme (36 de locuri, cu extindere planificată la 50-60), camioane (20 în prezent și alte 10 locuri în viitor), precum și viitoare parcări pentru motociclete și biciclete și o stație de încărcare pentru mașini electrice. „Este o investiție gândită pentru nevoile reale ale celor care tranzitează zona, șoferi, turiști, familii, pasionați de gastronomie”, a spus Daniel Burlacu. El a precizat că restaurantul are 110 locuri în interior și 50 în exterior, un separeu VIP de 12 locuri, grupuri sanitare moderne, inclusiv pentru persoane cu dizabilități.

Chef Jakob Hausmann va oferi rafinament elvețian în inima Bucovinei

Punctul forte al locației este bucătăria coordonată de Jakob Hausmann, cunoscut pentru celebrul său restaurant „Mica Elveție” din București, care timp ce mai mulți ani a fost cel mai renumit restaurant din România. Jakob Hausmann este maestru în arte culinare și este un chef de renume național și internațional care de 35 de ani este stabilit în România. Acesta are în Elveția o renumită școală de bucătari și ospătari.