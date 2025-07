Profesioniștii poartă echipament

”România are păduri valoroase. Dar niciuna nu e mai valoroasă decât viața oamenilor care muncesc în ele. Sectorul forestier are nevoie de mai mult decât utilaje moderne, digitalizare sau politici bine scrise. Are nevoie de muncitori protejați. De oameni care pleacă dimineața în parchet și se întorc sănătoși acasă. De lideri care pun siguranța pe primul loc. De o cultură profesională în care protecția muncii nu este o obligație birocratică, ci o regulă de viață”, spun reprezentanții Asociației Forestierilor din România (ASFOR), care susțin campania pentru promovarea purtării echipamentului de protecție, lansată de FSC România.

Un semnal de alarmă, un pas spre soluții

”Este un demers necesar. Pentru că, în pădure, «mie nu mi se poate întâmpla» este o iluzie periculoasă. Riscurile sunt reale. Iar echipamentul salvează vieți” adaugă reprezentanții ASFOR, care, la cererea membrilor săi, a organizat conferințe dedicate acestei teme, sub deviza: „Mai multă protecție înseamnă fără accidente!”

În cadrul acestor conferințe s-a discutat deschis despre toate fazele muncii forestiere – recoltare, colectare, transport – și despre responsabilitățile legale ale angajatorilor:

să evalueze riscurile la locul de muncă, inclusiv pentru categoriile vulnerabile;

să elaboreze instrucțiuni proprii, adaptate fiecărui loc de muncă și activitate.

De asemenea, a fost editat și distribuit, atât în format tipărit, cât și online, Ghidul ASFOR – „Măsuri de protecție a muncii specifice activității de exploatare a lemnului”, un instrument practic elaborat de specialiști, destinat celor care lucrează direct în pădure.

”De ce este vital acest demers? Pentru că exploatarea lemnului presupune și responsabilitate față de oameni, nu doar față de resurse. Iar realitatea ne arată că riscurile cresc: terenuri dificile, utilaje grele, condiții meteo extreme, cerințe noi privind biodiversitatea și clima. În acest context, măsurile de siguranță trebuie actualizate și respectate strict”, explică Ciprian Dumitru Muscă, președintele ASFOR.

Obiective clare, impact real

Campania FSC România urmărește patru direcții esențiale, pe care ASFOR le împărtășește:

Conștientizarea muncitorilor și administratorilor asupra rolului echipamentului de protecție;

Promovarea unei culturi a siguranței, în care echipamentul devine standard, nu excepție;

Reducerea accidentelor, prin instruire, bună practică și monitorizare;

Schimbarea percepției publice: muncitorii echipați profesional transmit încredere, nu suspiciune.

Ce face ASFOR, concret

Asociației Forestierilor din România se implică activ în această campanie prin:

Campanii vizuale cu impact emoțional și educativ;

Traininguri și workshopuri pentru muncitori și conducători de echipe;

Acțiuni comunitare și sociale care arată respectul societății pentru cei care lucrează legal și responsabil – o primă demonstrație concretă va avea loc la Poiana Stampei, pe 26 iulie, cu ocazia concursului „Forestierul priceput”.

”Sperăm să reușim să demarăm un proiect pilot de realitate virtuală (VR), care va simula riscurile reale și efectele ignorării normelor de protecție.

Campania este deschisă și în continuă dezvoltare, cu un orizont pe termen lung. Reprezintă o oportunitate valoroasă de a îmbunătăți condițiile de muncă în pădure și de a consolida imaginea unui sector forestier modern, sigur și profesionist. Drumul către respect începe cu siguranța. Iar siguranța începe cu echipamentul”, a menționat Ciprian Muscă.

Conform celor de la ASFOR:

Un muncitor echipat corespunzător transmite încredere și respect – este un profesionist în adevăratul sens al cuvântului.

O pădure în care se lucrează cu echipamente adecvate și reguli clare este o pădure bine gestionată, în beneficiul tuturor.

Iar o industrie care protejează oamenii este una responsabilă, apreciată și pregătită pentru viitor.