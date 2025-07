Performanță pe plan internațional

Suceava are cu ce să se mândrească. Omnia Ballet a obținut recent Locul I la ,,International Dance Talent Competition Italy", la categoria „Classical Ensemble”. Școala de balet suceveană a concurat alături de școli de renume din Japonia, Italia, Singapore, Spania, Egipt, Ucraina, Georgia, iar, la final, Omnia Ballet s-a clasat pe Locul I, impresionând juriul și publicul cu momentul ,,Entry of Swans" din faimosul balet ,,Lacul Lebedelor". Coregrafie originală: Marius Petipa; coregraf: Mihai Constantinescu.

După un turneu solicitant de două săptămâni, în care au arătat lumii că sunt foarte talentați, micii dansatori de la Omnia Ballet au primit invitația de a dansa alături de o companie profesionistă. Este vorba despre baletul ,,La fille mal gardée", susținut de compania profesionistă ,,Messapica", Italia, condusă de maestrul coregraf Valentin Bartes. Omnia Ballet a devenit prima companie de balet din regiune care este invitată să evolueze alături de o școală de balet profesionistă.

Cursuri intensive susținute de profesioniști

Sucevenii au beneficiat în Italia și de patru zile de workshopuri intensive, 4-5 ore pe zi, alături de profesori precum: Valentin Bartes - coregraf internațional, Artem Zhuhov - prim-balerin Split - Croatiian National Ballet, Tatiana Anton - co-president ,,BellArt Academy" Italia, Gilda Cesario - CEO Euthopia Dance Company, Italia.

Merită felicitări întreaga echipă de la Omnia Ballet, pentru acest rezultat deosebit: Nectaria Salar, Parascheva Salar, Vladimir Achiței, Georgiana Stan, Rebeca Apetroaie, Amalia Antonese, Ilinca Irimia, Anastasia Ababei, Patrisia Ionel, Karina Negru, Jessica Paval, Catinca Cozma, Ilinca Drimba, Anastasia Jugan, Ecaterina-Efrema Matei, Aida Avasiloaie, Ema Vaslavschi, Teodora Ichim, Maya Boloca, Vicky Palaghean, împreună cu coregraful Mihai Constantinescu și asistentul coregraf Beatrice Achiței. Și de această dată, echipa suceveană a fost la înălțime și a purtat cu mândrie steagul României peste hotare.

Colaborare

Coregraful Mihai Constantinescu, copleșit de emoție și bucurie, privește cu mândrie cum elevii săi obțin rezultate din ce în ce mai bune în competiții internaționale. „Văd cum membrii comunității noastre cuceresc treptat inimile publicului internațional. Deși am pus în proiectele noastre toate resursele intelectuale și financiare, nu am fi reușit fără ajutorul acestei familii pe care am unit-o de-a lungul anilor, familie formată din părinții care au avut grijă să le ofere micilor artiști sprijin financiar, tot ei fiind cei care au sacrificat vacanțe, weekenduri, pentru ca cei mici să nu lipsească de la nici o oră de repetiție; micii noștri artiști, extrem de dedicați și muncitori, care sunt de o maturitate artistică extraordinară și fac o imagine impecabilă României, oriunde ne-am prezentat cu ei; partenerii noștri de la Omnia Centrum, conduși de Camelia Ivan, care ne găzduiesc în toate repetițiile și ne sprijină necondiționat în toate proiectele noastre. Nu în ultimul rând, trebuie să mulțumim sponsorilor noștri: Banca Transilvania, Larisa Blanari - Fundația <Ana - Inimă de copil>, DDD Nord, Biomedica, Valea Obcinilor”, a mai spus coregraful Mihai Constantinescu.

https://www.facebook.com/share/v/16VMRma6Q7/