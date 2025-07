Grasu XXL, Cabron și Guess Who vin la „Deep in the forest”, pe 11 și 12 iulie

Festivalul „Deep in the Forest” revine în forță cu cea de-aVII-a ediție și promite două zile de muzică, distracție și atmosferă electrizantă în mijlocul naturii.

Pe 11 și 12 iulie, vineri și sâmbătă, la Comoara Bucovinei, Corlata, artiști în trend și DJ de notorietate sunt pregătiți de show-uri vibrante, până dimineață.

Vor completa experiența festivalieră activitățile interactive, zone de relaxare, standuri cu gustări, premii și surprize.

Grasu XXL, Guess Who (vineri) și Cabron (sâmbătă) urcă pe scena „Deep in the Forest”, Chapter 7, și aduc hip-hop-ul românesc în mijlocul naturii.

„Sunt artiști care nu au venit de ceva vreme în Suceava și care văd că sunt așteptați cu interes”, spune Dan Angheluș, fondatorul festivalului.

Line-up-ul mai surprinde cu câteva nume atractive:

Claudia Leon (din Cuba, cu prestații remarcabile în cluburile din Ibiza)

Christian Lepah – DSF (din Mykonos, Grecia)

Groove Gang

Mutt & Dee

Alex Man

Mulți alții îi vor bucura pe festivalieri cu show-uri electrizante, playlist-uri actuale și vibe de vacanță.

Transport pus la dispoziție de organizatori

Un alt element important este faptul că organizatorii pun la dispoziția celor care vor să le fie alături transport dus-întors, curse speciale, care vor pleca din fața URBAN Street Food & Bar și care vor ajunge până la Comoara Bucovinei, Corlata, și retur.

”<Deep in the forest> este deja un reper în calendarul estival al festivalurilor din România, adunând an de an mii de participanți din țară. Ne dorim o ediție memorabilă și lucrăm la asta. E locul perfect pentru a te reconecta cu muzica, cu natura, cu prietenii”, a mai subliniat Dan Angheluș.

Organizatori: URBAN Street Food & Bar, în parteneriat cu cei de la Comoara Bucovinei.

Biletele pot fi achiziționate de pe https://www.deepintheforestfestival.ro/, de la Urban sau de pe aici.