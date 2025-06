Două eleve ale Liceului Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni s-au remarcat prin talent și dăruire în cadrul Concursului Național de Public Speaking în limba engleză – ediția 2025, desfășurat pe 18 ianuarie și organizat de Asociația „Uniunea Vorbitorilor de Limbă Engleză - România”, afiliată la prestigioasa „The English-Speaking Union” (ESU) din Londra.

Evenden Anastasia, elevă în clasa a VIII-a B, a obținut Premiul I, iar Corneanu Ioana Ștefania, din clasa a XI-a A, a fost distinsă cu Premiul al III-lea, ambele fiind coordonate de doamna prof. de limba engleză Marleneanu Cerasela Iuliana.

· Competiția și impactul său educațional

Concursul s-a desfășurat pe categorii de vârstă și a avut ca scop dezvoltarea abilităților de comunicare în limba engleză, încurajând exprimarea liberă, clară și argumentativă. Tema acestei ediții, pentru categoriile 12-15 și 16-20 de ani, a fost inspirată de celebrul citat shakespearian: „We know what we are, but not what we may be”.

Competiția le-a oferit elevilor o platformă unde nu doar cunoștințele lingvistice, ci și creativitatea, empatia și gândirea critică au fost puse în valoare.

· Performanță și perseverență

Doamna prof. Marleneanu Cerasela Iuliana a declarat: „Felicitări elevilor noștri de excepție! Evenden Anastasia a obținut Premiul I grație unei prestații remarcabile, în care s-au evidențiat creativitatea, umorul rafinat și o abordare originală a discursului. Competențele lingvistice avansate și naturalețea cu care a comunicat au impresionat publicul și juriul deopotrivă. Corneanu Ioana Ștefania a fost, de asemenea, o prezență remarcabilă, adjudecându-și Premiul III datorită implicării constante, ambiției și dorinței de autodepășire.”

· Vocea elevilor – experiențe personale

Evenden Anastasia, clasa a VIII-a B: „Când eram acolo și am început să ascult prezentările celorlalți participanți, mi s-a făcut puțin teamă – vorbeau atât de frumos, încât m-am gândit că poate nu mă voi ridica la același nivel. Emoțiile au fost atât de puternice încât am uitat câteva fragmente din discurs. Totuși, am reușit să improvizez și să continui, iar în final am dus totul la capăt cu bine. Le recomand celor care vor participa anul viitor să fie cât mai relaxați – nu doar pentru rezultat, ci și pentru propria lor stare de bine.”

Într-un discurs plin de umor și sinceritate, intitulat „We know what we are, but not what we may be”, Anastasia a abordat imprevizibilitatea viitorului prin exemple personale și reflecții filozofice, împletind autoironia cu observații fine asupra dezvoltării personale: „Când eram mică, credeam că la 14 ani voi fi o quadrilionară cu o afacere cu pisici din porțelan. Acum nu sunt nici bogată, nici femeie de afaceri. Dar am ajuns aici și mă bucur că am participat.”

Corneanu Ioana Ștefania, clasa a XI-a A: „Concursul mi s-a părut fascinant încă din momentul în care am citit tema. Mi-au trebuit săptămâni să-mi construiesc discursul, apoi am lucrat ore în șir pentru a-l încadra în cele 5 minute. În ziua concursului am improvizat când am uitat o frază și am continuat, cu emoții, dar cu determinare. Am învățat că nu suntem rivali, ci colegi care învață împreună să-și depășească teama și rușinea.”

Discursul ei, intitulat „What lies beyond your spark?”, a fost o reflecție profundă asupra identității, potențialului și alegerilor personale. Cu o voce matură și o structură solidă, Ioana a invitat publicul să-și descopere „scânteia” și să îndrăznească să o transforme într-o flacără ce poate schimba lumea: „Cred cu tărie că fiecare dintre noi are o scânteie. Întrebarea nu e dacă o avem, ci ce vom face cu ea.”

· Mai mult decât un concurs

„Participarea celor două eleve nu a însemnat doar obținerea unui premiu, ci și parcurgerea unui proces de maturizare intelectuală și emoțională. Prin curajul de a se exprima în fața unui public, prin munca depusă și prin autenticitatea discursurilor, Anastasia și Ioana demonstrează că vocea tinerilor merită ascultată”, a încheiat prof. Marleneanu Cerasela Iuliana.

Rezultatele obținute sunt o dovadă clară că învățarea unei limbi străine deschide nu doar porțile comunicării, ci și ale descoperirii de sine. Felicitări sincere pentru aceste reușite remarcabile!

Diana-Maria Poenaru