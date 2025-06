În perioada 26–30 mai 2025, Gümüldür, un oraș de pe coasta de vest a Asiei mici din Turcia, a fost gazda unei mobilități educaționale internaționale organizate în cadrul proiectului Erasmus+ KA210 „Stop Bullying Through Inclusion Games” (Nr. de referință: 2023-1-IT02-KA210-000160353). Evenimentul, desfășurat sub titlul „No More Bullying”, a reunit elevi și profesori din Italia, Spania, România și Turcia, în jurul unei tematici de actualitate: prevenirea și combaterea bullyingului prin jocuri educative care promovează incluziunea, empatia și comunicarea interculturală.

România a fost reprezentată de prof. Mazilu Mirela-Florentina, coordonatoarea proiectului național, prof. Voroniuc Oltița, și elevele Ababei Anastasia, Ciobanu Anamaria și Ailincăi de la Școala Gimnazială Nr.4 Suceava. Încă de la sosire, delegațiile au fost întâmpinate festiv la Școala Primară Hasan Eren, cu dansuri tradiționale, discursuri de bun venit și momente simbolice, reflectând deschiderea comunității gazdă și spiritul de ospitalitate specific culturii turce.

Programul mobilității a îmbinat armonios latura educativă cu dimensiunea culturală și socială. Participanții au fost implicați în activități de grup interactive – jocuri de cunoaștere, exerciții de comunicare și colaborare, ateliere de empatie și lecții deschise în școală – toate având ca obiectiv dezvoltarea relațiilor pozitive între elevi și promovarea unei școli fără excludere. Fiecare țară și-a prezentat un joc tradițional, creând un context prietenos pentru schimb intercultural și învățare experiențială. Pe parcursul săptămânii, elevii au avut ocazia să cunoască mai bine cultura și istoria Turciei prin vizite educaționale la situri emblematice precum Casa Fecioarei Maria, orașul antic Efes și satul tradițional Şirince, precum și prin explorarea orașului İzmir – un spațiu în care trecutul și prezentul se împletesc armonios. Aceste momente au fost completate de seri petrecute în familie, alături de elevii turci, consolidând legături autentice și oferind tinerilor oportunitatea de a trăi experiențe interculturale dincolo de sala de clasă. Activitățile s-au încheiat cu o ceremonie de final emoționantă, în cadrul căreia au fost prezentate imagini din timpul mobilității, au fost înmânate certificatele de participare și s-au purtat discuții între cadrele didactice privind concluziile mobilității și pașii următori ai proiectului.

Scopul acestei mobilități – dezvoltarea abilităților sociale, prevenirea bullyingului și încurajarea incluziunii prin metode interactive – a fost atins în mod vizibil. Participanții au învățat să coopereze, să respecte diferențele culturale și personale, și să construiască relații bazate pe încredere, deschidere și respect reciproc. Impactul asupra elevilor s-a reflectat nu doar în entuziasmul și implicarea de pe parcursul activităților, ci și în creșterea încrederii în sine și a abilităților de comunicare într-un context internațional.

Proiectul „Stop Bullying Through Inclusion Games” demonstrează că educația europeană are puterea de a schimba mentalități, de a forma tineri conștienți, solidari și pregătiți să respingă orice formă de excludere. Mobilitatea din Turcia a fost nu doar o lecție despre diversitate, ci și un exercițiu de umanitate și responsabilitate socială, într-o Europă care pune din ce în ce mai mult preț pe dialog, toleranță și cooperare între generații.