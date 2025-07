Marţi, 8 Iulie 2025 (12:19:06)

Echipa care organizează Câmpulung Film Fest (CFF), ediția a X-a, ediție aniversară, ce se va desfășura, în perioada 11-17 august 2025, la Câmpulung Moldovenesc, caută voluntari, alături de care să dea viață acestei ediții speciale. „Tu vii cu energia bună, iar noi îți promitem că pleci cu prieteni noi, amintiri faine și dorința de a fi parte din CFF și la anul. Hai în filmul nostru! Hai să aducem filmul mai aproape de oameni și să creăm experiențe culturale memorabile. Înscrierile sunt deschise între 2 și 16 iulie”, este mesajul organizatorilor. Înscrieri se pot face pe: https://forms.gle/ZXRYezk3zTCqhhs59

#CFFX #VoluntarCFF #10AniCFF #CampulungFilmFest

· Șapte zile de cinema

În perioada 11-17 august, Câmpulung Film Fest readuce filmul la Câmpulung Moldovenesc. Ediția aniversară vine cu 7 zile de cinema, emoții, întâlniri și revederi. O retrospectivă vie, în care, după cum spun organizatorii, „privim în urmă cu recunoștință, pentru toți cei care ne-au fost alături în acești 10 ani. Așadar, la CFF X reunim țările care ne-au fost alături în cele 9 ediții, urmând ca invitații să împărtășească cu noi cele mai recente producții. De asemenea, pe lângă toate evenimentele devenite deja tradiție în festival, noutățile nu vor sta departe de ediția aniversară. Am așteptat mult această ediție și suntem mai mult decât recunoscători să ne revedem după 10 ani, în locul în care nicio poveste nu e la fel ca alta”, spun reprezentanții Asociației Hasmațuchi, principalul organizator al festivalului, organizație culturală neguvernamentală, non-profit, înființată în 2015, în Câmpulung Moldovenesc.

· 17 scurtmetraje proiectate la CFF X

Anul acesta, 132 scurtmetraje au fost înscrise în competiția Buzduganul de Aur, dintre care 17 au fost alese pentru a fi proiectate în fața publicului, în perioada 11-17 august 2025. Sunteți invitați la CFF X, pentru a le vedea și pentru a vota câștigătorul. Selecția ediției a V-a a competiției Buzduganul de Aur: Loc sub soare – regizor (r) Vlad Bolgarin, In(cerc) - r. Andreea Marina Parfenov, Adev despre trecut - r. Vlad Marina, Cristian Eduard Drăgan, mater noster - r. Lehel Fazakas, Nephilim - r. Vlad Ilicevici, Radu C. Pop, Bogdan Lazăr, The Last Days of Summer - r. Silvia Amancei & Bogdan Armanu, Red Dress and Compote - r. Anita Nagy, Bine - r. Octavian Șaramet , Marinică, baiatul meu - r. Mihnea Toma, KOBZA - r. Laura Pop, Cum am învățat să nu mor - r. Norbert Bod, Conversations with my angel - r. Corina Andrian, Vestea proastă - r. Liviu Rotaru, Solstice - r. Zsombor Márton, MANNEQUIN - r. George ve Ganaeaard, Horia Cucută, Țara nimănui - r. Creanga Oleg, Cazul Antonio - r. Iris Resit. „Mulțumim tuturor regizorilor care au ales să facă parte din această competiție! Toate aprecierile noastre merg spre voi și munca depusă”, au completat organizatorii.