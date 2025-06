Luni, 9 Iunie 2025 (16:00:49)

Doina Aldea a expus la Galeria de artă Zamca, luni, 9 iunie 2025, peste 90 de lucrări, într-o expoziție-cadou chiar de ziua ei, o expoziție de pictură intitulată „Vise mature”.

Publicul numeros, format din familie, prieteni, cunoscuți, admiratori au transformat vernisajul într-o sărbătoare a bucuriei, bucurie pe care și Doina Aldea a dorit să o transmită prin lucrările sale.

„Am expus în galeria de artă peste 90 de lucrări, realizate în perioada 2018 – 2023, chiar și 2024, dar mai puțin. Timpul este acum mai limitat, pentru că lucrez. În 2018, la 49 de ani, m-am înscris la Școala Populară de Artă Suceava, prof. Sorin Baciu, într-un moment mai neplăcut pentru mine, atunci când am rămas fără loc de muncă. Având timp liber, m-am gândit că ar fi bine să fac ceea ce mi-am dorit foarte mult, dar nu am avut posibilitatea, din lipsă de timp, până la 49 de ani. Lucrările mele prezintă diferite imagini care mi-au rămas în minte (multe chipuri) și pe care, apoi, le-am trecut prin personalitatea mea și le-am dat o formă personală. Sun pasionată de desen, dar și de scris. Am scris o carte, în 2021, nu pentru publicul larg. Este ca o <biblie> a familiei. Sunt 200 de file la care țin foarte mult”, ne-a spus autoarea expoziției, care are un îndemn și pentru cei care poate nu mai cred că la orice vârstă pot găsi bucurie în ceea ce fac: „Vreau să le spun tuturor că la orice vârstă te poți apuca de școală, poți să găsești bucurii cu care să treci mai ușor prin purgatoriul vieții, cu capul sus, cu demnitate. Mai ales tinerii, să-și asculte sufletul, să se oprească un moment din această alegare continuă și să se gândească ce își doresc cu adevărat. Este foarte important”, ne-a mai spus Doina Aldea.

· Expoziția poate fi vizitată în perioada 9-15 iunie 2025

Publicul, care a răsfățat-o pe sărbătorită cu multe flori, cu mesaje frumoase, cu aplauze, a urmărit cu interes tablourile artistei, „o incursiune picturală în lumea introspecției, a amintirilor retrăite și a visului asumat ca expresie artistică”.

După cum a fost anunțată de organizatori, reuniunea de luni, de la Galeria de artă Zamca, a fost „o întâlnire cu sensibilitatea vizuală”, pentru că lucrările reunite în expoziție redau, cu finețe și profunzime, fragmente de realitate interiorizată și transformate în compoziții lirice, încărcate de emoție și simboluri personale.

„Vise mature” de Doina Aldea, „o declarație vizuală despre feminitate, timp, memorie și reflecție, toate reunite într-un spațiu artistic dedicat contemplării și regăsirii de sine”, s-a bucurat de prezența subprefectului de Suceava Bogdan Păstrăv, șeful Direcției Județene pentru Cultură Suceava, Antoniu Alexandru Flandorfer, alături de curatorul expoziției, Mihai Pânzaru PIM, de criticul de artă drd. Delia-Ioana Leizeriuc (ei i se datorează această expoziției), de organizatorul evenimentului cultural, drd. Petru-Vasile Gafiuc.

La vernisaj a fost prezentă și scriitoarea Luminița Aldea. Nu a lipsit de la eveniment nici artistul Sorin Baciu, profesorul de pictură al autoarei. În zi aniversară, Doina Aldea a fost înconjurată de familie, prieteni, artiști, profesori, scriitori, medici, oameni de aproape sau de departe care au vrut să-i fie alături într-un moment important al vieții. A fost bucurie, a fost emoție, a fost descoperire, a fost poveste... Călătoria Doinei Aldea în artă nu se oprește aici. Sigur va mai pregăti și alte surprize publicului. Expoziția poate fi vizitată, în perioada 9-15 iunie 2025, la Galeria de artă „Zamca”, strada Zamca nr. 17, Suceava.