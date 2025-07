Premiul I

Nicoleta Adriana Schipor, profesoară de inginerie alimentară la Colegiul „Andronic Motrescu” din Rădăuți, este marea câștigătoare a campaniei naționale Liga Profesorilor Excepționali, inițiativă care aduce în prim-plan dascălii care inspiră, motivează și creează oportunități reale pentru elevii lor.

Profesoara s-a clasat pe prima poziție a podiumului, fiind recompensată cu o bursă în valoare de 30.000 de lei.

Gala de premiere s-a desfășurat joi, 17 iulie, la București, cei 20 de profesori finaliști fiind celebrați pentru rezultatele lor, pentru implicare și muncă.

Clasamentul final a fost stabilit prin vot public, după o etapă de jurizare realizată de o comisie de experți în educație. Peste 250.000 de voturi online au fost exprimate în cadrul campaniei, fiind un semnal puternic de interes public pentru recunoașterea valorilor autentice din învățământ.

„Premiul I i-a revenit Nicoletei Adriana Schipor, profesoară de inginerie alimentară la Colegiul <Andronic Motrescu> din Rădăuți. Cu o carieră dedicată performanței, a pregătit elevi care au obținut premii importante la Olimpiada Națională de Industrie Alimentară, a derulat proiecte educaționale în domenii precum antreprenoriat, siguranță online și educație financiară, transformând orele de curs în adevărate laboratoare de viață”, au spus organizatorii.

De peste 16 ani, Nicoleta Schipor predă la catedră. Dincolo de manuale, i-a dus pe adolescenți în lumea proiectelor aplicate, a competițiilor și a inițiativelor concrete.

Sub coordonarea ei, elevii colegiului au obținut nouă premii I la Olimpiada Națională de Industrie Alimentară și distincții la concursuri precum „Știu și aplic”, „Gala Junior Achievement” sau „Student pentru o zi”.

Absolventă a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu specializări și masterate în inginerie alimentară, management și educație, Nicoleta Schipor și-a construit o carieră pe echilibrul dintre rigoare științifică și empatie pedagogică.

Proiectele derulate în școală – de la antreprenoriat și educație financiară la prevenirea violenței și promovarea sănătății emoționale – au transformat clasă după clasă, an de an.

Un exemplu este programul „Împreună prindem curaj”, dedicat prevenirii bullyingului și dezvoltării unui climat bazat pe încredere și respect. Cu sprijinul părinților și al comunității locale, proiectul a devenit un model de bune practici. Alte inițiative – precum „HP-LIFE”, „Ora de net” sau acțiuni de voluntariat pe teme de siguranță și sănătate – au completat parcursul educațional cu instrumente valoroase pentru viață.

Într-un context în care educația profesională e adesea marginalizată, profesorii ca Nicoleta Schipor arată că liceele tehnologice pot fi pepiniere de talent și demnitate”, au mai completat organizatorii.