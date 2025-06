Conexiuni

Directorul general al Wizz Air Malta, Mauro Peneda, a anunțat miercuri, la Suceava, lansarea a opt rute directe, de pe Aeroportul ”Ștefan cel Mare”.

Zborurile vor fi operate cu frecvențe de 2-4 ori pe săptămână, pe rutele:

Suceava – Viena – din 30 septembrie, cu prețuri de la 159 lei;

Suceava – Bologna – din 16 decembrie – tarife de la 79 lei;

Suceava – Milano/Bergamo - din 15 decembrie - de la 79 lei;

Suceava – Veneția - din 16 decembrie - tarife de la 99 lei;

Suceava – Karlsruhe/Baden-Baden - din 15 decembrie - tarife de la 99 lei;

Suceava – Birmingham - din 15 decembrie - tarife de la 99 lei;

Suceava – Larnaca - din 18 decembrie - tarife de la 99 lei;

Suceava – Bruxelles/Charleroi - din 16 decembrie - tarife de la 79 lei.

Alături de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, Mauro Peneda a arătat, în cadrul unei conferințe de presă, că îmbunătățirea infrastructurii aeroportuare de la Suceava, programul de dezvoltare a aeroportului, prezentat de administrația județeană, de către președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, precum și colaborarea cu conducerea aeroportului au făcut ca Wizz Air să redeschidă baza de la Suceava. „Suceava rămâne un oraș important pentru Wizz Air, iar compania aeriană este fericită să își crească din nou capacitatea din oraș, adăugând peste 169.000 de locuri suplimentare pentru următorul sezon de iarnă. Wizz Air oferă acum 13 rute către șase țări de pe Aeroportul Internațional <Ștefan cel Mare> Suceava”, a declarat Mauro Peneda.

Acesta a afirmat că prin alocarea a două aeronave de ultimă generație Airbus A321neo, compania aeriană va opera cu 43 de aeronave în sezonul de iarnă în România, oferind opțiuni de călătorie mai accesibile. Biletele sunt deja disponibile online pe site-ul oficial Wizz Air și prin aplicația sa mobilă, de la 79 de lei.

Începând cu 15 decembrie a.c., pasagerii vor putea zbura de la Suceava către Bologna, Milano Bergamo, Veneția, Karlsruhe/Baden-Baden, Birmingham, Larnaca și Bruxelles Charleroi, pe lângă ruta către Viena, care va fi operată din 30 septembrie. De asemenea, Wizz Air va crește frecvența zborurilor sale către Dortmund, începând cu 5 ianuarie 2026.

„Suntem mândri să împărtășim vestea redeschiderii bazei noastre din Suceava, împreună cu alocarea a două aeronave de ultimă generație din familia Airbus A321neo, pentru a sprijini operațiunile pe opt rute nou lansate din acest oraș minunat. Această dezvoltare reprezintă o etapă-cheie în consolidarea prezenței noastre în Suceava, aducând rețeaua locală la 13 rute către șase țări. Pe măsură ce ne dezvoltăm operațiunile în România, acest pas se aliniază cu strategia noastră pe termen lung de a oferi tarife ultrareduse către o gamă și mai largă de destinații europene. Așteptăm cu nerăbdare să întâmpinăm pasagerii la bordul zborurilor noastre noi și existente de la baza reînnoită din Suceava”, a afirmat Mauro Peneda.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, consideră redeschiderea bazei Wizz Air la Suceava ca pe o confirmare a faptului că proiectele începute în ultimele luni pentru dezvoltarea aeroportului încep să producă deja rezultate, concretizate în „conexiuni mai bune cu Europa, turiști mai mulți, dezvoltare economică și, nu în ultimul rând, un sprijin concret pentru diaspora care vrea să fie mai aproape de casă”.

„Încă de la începutul mandatului am susținut că Suceava are nevoie de un aeroport modern, dar și eficient. Acesta este motivul pentru care, alături de echipa mea, am venit cu o strategie de dezvoltare și am accelerat investițiile. În cele șapte luni și jumătate de la preluarea mandatului de președinte al Consiliului Județean Suceava, am dovedit că se poate: instalăm lunile acestea cel mai performant sistem de aterizare ILS, demarăm extinderea platformei de îmbarcare-debarcare și pregătim cel mai amplu proiect de modernizare a aeroportului de la Salcea. Prezența astăzi, la Suceava, a directorului general al Wizz Air Malta, dl Mauro Peneda, care a venit personal să le dea vestea atât de așteptată sucevenilor, dar și locuitorilor județelor învecinate, e cea mai bună dovadă că lucrurile merg în direcția pe care o vrem cu toții. Îmi doresc să avem aeronavele pline de pasageri, să ajungem în top 3 aeroporturi din România și, implicit, să aducem și mai multe zboruri la Suceava”, a spus șeful administrației județene.

Potrivit directorului general al Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, Ioan Măriuța, de la începutul operațiunilor la Suceava, în august 2016, cu primul zbor direct spre Milano, Wizz Air a transportat peste 3.000.000 de pasageri. La acest moment, de la Suceava sunt zboruri directe spre Londra, Roma, Milano, Dortmund și Memmingen.

În România, această companie aeriană operează 192 de rute de pe 13 aeroporturi, conectând pasagerii la 70 de destinații din 24 de țări. În ultimii 19 ani, Wizz Air a stabilit opt baze operaționale în București Băneasa, București Otopeni, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Sibiu, Suceava și Timișoara. Compania aeriană are peste 1.600 de angajați în România.